Idén elmaradt a tápanyagellátásért felelős óceáni feláramlás a Panamai-öbölben

Az elmúlt négy évtized megfigyelései szerint a világtengerek tápanyagkörforgásában kulcsszerepet tölt be az az trópusi feláramlás (upwelling), amely december és április között látványosan növeli a fitoplankton-tömeget, és ezzel a klorofill koncentrációját a Panamai-öbölben. 2025-ben azonban ez a jelenség elmaradt. Az anomáliáról és annak hátteréről a Smithonian Intézet kutatói számoltak be a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban megjelent tanulmányukban – írja az IFL Science.

Balra a 2024 februárjában észlelt magas, jobbra pedig a 2025 februárjában észlelt rendkívül alacsony klorofill-koncentráció a Panamai-öbölben Fotó: Aaron O’Dea

A mélyből feláramló, tápanyagokban és oxigénben gazdag hideg víztömegek hiánya negatívan befolyásolja az egész régió tengeri élővilágának egyensúlyát, a klorofill-koncentrációért felelős, a táplálékláncban meghatározó funkciójú fitoplanktonok mennyiségének csökkenése alapvetően változtathatja meg az ökoszisztéma működését – állítják a kutatók.

A tanulmányt jegyző oceanográfusok és tengerbiológusok jelenleg nem biztosak abban, hogy egyszeri anomáliáról, vagy egy előre nem látott globális folyamat aggasztó kezdetéről van-e szó. Szerintük annyi viszont bizonyos, hogy további célzott kutatásokra alapozott prediktív modellezére van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mennyiben változtathatják meg a trópusi feláramlási rendszereket az antropogén és természetes folyamatok.

