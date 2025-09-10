Lefelezte a kelet-afrikai Serengetiben vonuló gnúk populációját az AI

A populációbecslés a vad- és természetvédelem elengedhetetlen része. Az Oxfordi Egyetem kutatói ezért is teszteltek két mesterséges intelligencia (AI) alkalmazást a kelet-afrikai Serengeti Nemzeti Park területén lezajló éves vándorlásban résztvevő állatállomány létszámának meghatározására – írja a New Scientist. A PNAS Nexus folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint a kutatók a Kenya és Tanzánia területén élő csíkos gnúk (Connochaetes taurinus), eddig 1,3 milló egyedre taksált populációját műholdképek segítéségével becsültették meg két mélytanulással operáló AI-modellel.

A több, mint 70 ezer manuálisan azonosított állatot ábrázoló képadatbázison trenírozott U-Net és YOLOv8 nevű AI-modell két – 2022. augusztus 6-án és 2023. augusztus 28-án készített – 4 ezer négyzetkilométert lefedő műholdfelvételen végzett populációbecslést. Az 2022-es esetében az egyik 324 202, a másik 337 926 egyedet azonosított, a 2023-as felvételeken pedig 502 917, illetve 533 137 gnú lett az eredmény. A két év közötti eltérést az magyarázza, hogy különböző időpontokban készültek a felvételek, a vándorlásban résztvevő állatok száma pedig változik a vizsgált időszakban.

Csíkos gnúk (Connochaetes taurinus) és pusztai zebrák (Equus quagga boehmi) a Serengeti Nemzeti Parkban Fotó: Wikipédia

A vonuló populáció korábban becsült, 1,3 milliós létszámát az 1970-es években készített légifotók alapján, statisztikai módszerekkel határozták meg a vadbiológusok. Az oxfordi kutatók szerint a légi számlálás túl-, az AI segítségével végzett viszont alábecsüli a valóságot, ugyanakkor a mesterséges intelligencia közelíti meg inkább az igazságot. Az alacsonyabb számok pedig nem feltétlenül jelentik azt, hogy a kelet-afrkai gnúpopulációk összeomlottak volna, inkább azt, hogy megváltoztatták a vándorlási útvonalaikat.

A New Scientist szerint a kutatócsoport korábban már próbálkozott AI-populációbecsléssel a nagy területen, de szétszórtan élő elefántok esetében, a közeljövőben pedig az ezzel a technológiával készített orrszarvú-számlásim eredményeiket publikálják majd.

