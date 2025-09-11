Kolosszális fekete lyuk ütközés erősíti meg Stephen Hawking 50 évvel ezelőtti elméletét

Két fekete lyuk szokatlanul nagy energiájú összeolvadása az eddigi legjobb betekintést adta a kutatóknak a hasonló kozmikus események természetébe – írta meg szerdán a Reuters. Az ütközésből származó gravitációs hullámok megfigyelése megerősíti Albert Einstein és Stephen Hawking elméleteit.

A fekete lyukak összeolvadása a Földtől 1,3 milliárd fényévre történt, a másodperc töredéke alatt. A Napunknál 32-ször és 34-szer nehezebb fekete lyukakból egy 63 naptömegű fekete lyuk keletkezett, ami másodpercenként közel száz fordulatot tesz meg.

A GW250114 jelű ütközésből felszabaduló energia gravitációs hullámokként kezdett terjedni az univerzumban, amik idén január 14-én érték el az amerikai LIGO detektorokat. Az első gravitációs hullámok 2015-ös észlelése óta eszközölt fejlesztéseknek köszönhetően a mostani eseményt a kutatók négyszer nagyobb felbontásban tudták megfigyelni.

A gravitációs hullámok frekvenciájából nyert adatok megerősítik Stephen Hawking fekete lyukak összeolvadásáról szóló, 50 évvel ezelőtt kidolgozott elméletét. A 2018-ban elhunyt fizikus azt feltételezte, hogy amikor két fekete lyuk egyesül, a létrejövő fekete lyuk eseményhorizontjának (amin belülről még a fény sem tud kiszabadulni) területe mindig nagyobb kell, hogy legyen, mint az összeolvadó fekete lyukak eseményhorizont-területének összessége.

A megfigyelés passzolt ehhez, az ütközés előtt a fekete lyukak eseményhorizontjának együttes területe 240 ezer négyzetkilométer volt, míg az ütközés után létrejövő fekete lyuk területe 400 ezer négyzetkilométer. „Ez az első alkalom, hogy ezt a mérést ilyen precízen el tudtuk végezni, és meg tudtunk kísérletileg erősíteni egy fontos hipotézist a fekete lyukak viselkedéséről” – mondta Will Farr, a Stony Brook Egyetem asztrofizikusa.

Az ütközés emellett az eddigi legközvetlenebb bizonyítékot szolgáltatja arra, hogy a fekete lyukak Einstein általános relativitáselmélete által előre jelzett módon egyszerű objektumok, amik teljes egészében megérthetők a tömegük és spinjük alapján.