Magnókazetta alakú DNS-adattárolót hoztak létre, amire ráfér minden valaha rögzített dal

DNS-kazettát készítettek kínai kutatók, ami az összes valaha létezett zeneszámot képes lehet eltárolni – írta meg szerdán a New Scientist. De ha kazettalejátszóba tesszük, ne számítsunk arra, hogy rögtön megszólal a zene.

Csiang Hszing-jü, a kuangtungi Déli Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója és kollégái szintetikus DNS-láncot nyomtattak egy műanyag szalagra, majd azt egy magnókazettára emlékeztető tokba helyezték. A hagyományos mágneses adathordozóval ellentétben, ami oldalanként 12 szám tárolására képes, a DNS-kazettára 3 milliárd dal is ráfér, ha azok egyenként 10 megabájt helyet foglalnak el.

Így néz ki a DNS-kazetta Fotó: Jiankai Li et al. Science Advances 2025.

„Meg tudjuk úgy tervezni a DNS-szekvenciát, hogy a DNS bázisok (A, T, C, G) digitális információt hordozzanak, hasonlóan ahhoz, ahogy a 0-ák és az 1-ek egy számítógépben” – mondta a lapnak Csiang. A Science Advances folyóiratban közölt tanulmányukban bemutatott kazetta 36 000 terabájtnyi digitális adat tárolására képes, amik lehetnek szövegek, képek, hanganyagok vagy videók is.

A korábbi DNS-adattárolók egyik problémája az volt, hogy az eltárolt információhoz nehezen lehetett hozzáférni. A kutatók vonalkódok sorozatát helyezték a szalagra, hogy megkönnyítsék az adatkinyerést – ugyanakkor ahhoz továbbra is költséges és komplex berendezéseket igénylő DNS-szekvenálásra van szükség. „Ez a folyamat olyan, mintha egy könyvet keresnénk a könyvtárban. Előbb meg kell találnunk, hogy melyik polcon helyezték el, majd meg kell keresnünk azon a polcon” – mondta a kutató.

A DNS-kazetta szalagját a kutatók emellett „kristálypáncéllal” borították be, ami lassítja a DNS lebomlását, így az adattárolóban tárolt információ akár évszázadok múlva is kinyerhető lehet.