Az amerikai járványügy szétválasztotta a gyerekek kombinált oltásait, ami növelheti a járványok kockázatát

Az amerikai járványügyi központ (CDC) immunizációs tanácsadó testülete csütörtökön megszavazta az oltási politika megváltoztatását, és mostantól azt javasolja, hogy a gyerekek a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (MMR), valamint a bárányhimlő ellen külön oltásokat kapjanak a kombinált MMRV-vakcina helyett.

Az Oltási Gyakorlatok Tanácsadó Bizottsága (ACIP) szerint a gyerekeknek külön MMR-oltást és bárányhimlő-vakcinát kellene kapniuk, annak ellenére, hogy a kombinált oltások növelik az átoltottság arányát, és mind a szülőknek és a gyerekeknek, mind az egészségügynek könnyebbséget jelent az együttes beadásuk. Ahogy azt a Trump-kormányzat egészségügyi miniszterének első fél évét összefoglaló cikkünkben is megírtuk, Robert F. Kennedy Jr. júniusban az ACIP tizenhét tagját elbocsátotta, hogy saját – oltásszkeptikus vagy a területen kevés tapasztalattal rendelkező – embereivel töltse fel a testületet.

Robert F. Kennedy Jr. és Donald Trump májusban a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A CDC döntésével kapcsolatban az egészségügyi szakértők aggodalmukat fejezték ki, mert szerintük a több oltás előírása csökkentheti az átoltottsági arányt és növelheti a járványok kockázatát. Az ülésen bemutatott adatok szerint a lázgörcsök – amelyek a kisgyermekek 2-5 százalékánál fordulnak elő – körülbelül minden 3000. gyermeknél jelentkeznek az első MMR-oltás után, míg a kombinált MMRV-oltás 2300–2600 oltásonként egy további görcsöt okozhat. Cody Meissner, a Dartmouth College gyermekgyógyász professzora arra figyelmeztetett, hogy a dózisok szétválasztása csökkentheti a szülők oltási hajlandóságát, és kiemelte, hogy a kombinált vakcinák történelmileg növelték a végigvitt oltási sorozatok arányát.

Bár néhány, Kennedy által kinevezett bizottsági tag azt hangsúlyozta, hogy a szülők egyre kevésbé támogatják a kötelező oltásokat, a felmérések szerint az iskolai kötelező MMR-oltás támogatottsága nőtt – a 2023-as 63 százalékról idén 70 százalékra. Az ACIP a tervek szerint pénteken újabb irányelvekről szavaz, amikor a covid elleni oltások ajánlásáról és a hepatitis B-oltás időzítéséről döntenek. A közegészségügyi szakértők figyelmeztetnek: a kanyaró, a mumpsz, a rubeola és a bárányhimlő továbbra is veszélyes betegségek – a kanyaró például a védőoltás bevezetése előtt évente 48 ezer kórházi kezelést eredményezett.