Magyar kutatók: a pszichoaktív DMT csökkenti az agyi infarktus káros következményeit

Az egyebek mellett a bennszülött amazonasi indián kultúrák ayahuasca nevű gyógyító sámánfőzetének hatóanyagaként ismert N,N dimetiltriptamin (DMT) komplex és nem mellesleg letaglózó erejű pszichoaktív hatását a pszichiáter Szára István írta le még az 1950-es években. A molekulát sikerrel alkalmazták már az európai kultúrkörben a különféle kémiai addikcióik, például az alkoholizmus terápiájában.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének és a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikájának Deli Mária, Nagy Zoltán és Nardai Sándor vezette közös kutatócsoportja a Science Advences folyóiratban megjelent tanulmányban részletesen ismertette, hogy a csekély mennyiségben az emlősök agyában, így az emberi tobozmirigyben is termelődő DMT csökkentette a sztrók (angolosan: stroke) káros hatásait „állatmodellben és sejttenyészetes kísérletekben” – olvasható a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) közleményében.

A pszichoaktív molekula azon túl, hogy jelentősen csökkentette az agyi infarktus térfogatát és az ödéma kialakulását a patkánymodellben, a DMT-kezelés az állatkísérletekben és a sejttenyészetes modellekben is

„helyreállította a károsodott vér-agy gát szerkezetét és működését, és hatására javult az asztroglia sejtek működése. A pszichoaktív szer emellett a Sigma-1 receptor közvetítésével gátolta a gyulladásos citokinek termelődését agyi endotélsejtekben és perifériás immunsejtekben, illetve csökkentette az agyi mikroglia sejtek aktivációját”.

A dimetiltriptamin-molekula Grafika: Hegyeshalmi Richárd

Az LSD-hez hasonlóan már csekély mennyiségben is erősen tudatmódosító molekula terápiás bevethetősége azért sem lényegtelen, mert a sztrók kezelésében rendelkezésre álló terápiás lehetőségek jelenleg igen korlátozottak, fogalmaz a közlemény, amely szerint a „DMT kettős hatása – a vér-agy gát védelme és az agyi gyulladás csökkentése – új, komplex megközelítést kínálhat, amely jól kiegészítheti a meglévő kezeléseket”.

A közlemény szerint mivel a jelenlegi terápiás metódusok „nem mindig vezetnek teljes gyógyuláshoz, a DMT-re épülő terápia ígéretes új alternatívát jelenthet – akár a jelenlegi eljárásokkal kombinálva. A szegedi és budapesti kutatók friss eredményei egy olyan terápia kifejlesztését segítik elő, amely túlmutat a stroke hagyományos kezelésének korlátain. Külföldön már elkezdődtek a klinikai vizsgálatok, a mindennapi gyógyászatban való alkalmazásig azonban hosszú út vezet, valamint a DMT hosszútávú hatásainak vizsgálata jelenleg is folyamatban van”.