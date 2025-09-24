Krokodillal a szájában találtak rá egy dinoszauruszra Argentínában

Annak ellenére, hogy messze nem egy teljes csontvázról van szó, még így is figyelemre méltó épségben maradt fenn az a megaraptor-csontváz, amelynek a megtalálásáról tegnap adtak hírt a Nature-ben. A koponya-, állkapocs-, első és hátsó lábtöredékek, illetve a néhány farokcsigolya sokat elárulnak az egykori csúcsragadozókról, de a fosszília ezen kívül is tartogatott meglepetéseket, az állkapocstöredékei között egy kréta kori krokodil lábcsontját is megtalálták.

A megaraptor rekonstrukciója Fotó: Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History

A csonton rágásnyomok láthatóak, és bár nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a ragadozó zsákmányul ejtette a krokodilt, azért ez nem tűnik lehetetlen felvetésnek. Az eddig ismeretlen fajhoz tartozó ragadozó a Joaquinraptor casali nevet kapta, egyrészt a felfedező fia, másrészt a felfedezés helye miatt, a helyiek ezt ugyanis Joaquin-völgy néven emlegetik. A megaraptorok a mai Dél-Amerika és Ausztrália területén csúcsragadozók voltak, a mostani példány 7 méter hosszú és nagyjából 1000 kiló lehetett, de még nem volt teljesen kifejlett. Nagyjából 19 éves lehetett, amikor elpusztult.

Krokodilzsákmány

A fosszília a maga körülbelül 66-70 millió éves korával az egyik legfiatalabb megaraptor-maradvány. Míg északon a Tyrannosaurusok álltak a tápláléklánc csúcsán, a megaraptorok délen más irányba fejlődtek: gyorsak és viszonylag kis testűek voltak, a mellső lábaik pedig erősek és hosszúak voltak, megnyúlt karmokkal.

A ragadozó szájában talált krokodil faja még nem tisztázott, ahogyan az sem, hogy valóban zsákmányszerzésről van szó, de Matt Lamanna paleontológus, a fosszíliákat feltáró csapat egyik tagja szerint ha a csontok elhelyezkedése a véletlen műve, akkor az az anyatermészet egy különösen kegyetlen tréfája lenne. Fernando Novas paleontológus szerint még további kutatások szükségesek a részletek feltárásához, de nem lehetetlen, hogy a krokodil a Kostensuchus atrox fajhoz tartozott, amelynek egy példányát augusztus végén fedezték fel nem messze a Joaquin-völgytől.