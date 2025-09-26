Új, csalásellenes AI-eszköz segítségével szerzett vissza több száz millió fontot a brit kormány

A brit kormány 2024 áprilisa óta közel 500 millió fontot tudott visszaszerezni egy, a csalások ellene bevetett AI-eszköz segítségével, számol be a BBC.

A visszaszerzett pénz több mint egyharmada a Covid-járvány idején elkövetett csalásokhoz kapcsolódik, a többi pedig jogtalan adóvisszaigénylésekből, illetve szociális lakások jogosulatlan bérbeadásából származott. A pénzek nyomon követése egyrészt a különböző kormányzati intézmények adatainak összevetésével, másrészt AI használatával történt.

A britek által használt AI-eszköz mostantól más országok, köztük az Egyesült Államok és Ausztrália számára is elérhető lesz. A polgári jogokat védő civil aktivisták eközben kritizálják a kormányzatot amiatt, hogy mesterséges intelligenciát alkalmazott a pénzügyi visszaélések elleni küzdelemben.

Az új eszköz, az úgynevezett Fraud Risk Assessment Accelerator egyfajta csalási kockázat-értékelő rendszer, amelyet a miniszterelnöki kabinetiroda kutatói fejlesztettek ki, és mostantól más kormányzati szerveknél is bevezetik. Az eszköz átvizsgálja a szabályokat és eljárásokat, hogy gyenge pontokat keressen, még mielőtt azokat csalók kihasználhatnák.

