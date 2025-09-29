A Qubit+ tartalmai Közösségi indulatmédia Sereghajtók vagyunk Egyetemháború Iskola a válságban TikTok-doktor Őslények Kádár-kor

Ugye téged nem csap be az ábra?

Ész Ventura
szeptember 29.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

265. feladvány: Nyolcasok

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
Tipp

Nem 29, és nem is 32. Keress még!

Megoldás

A kis körök 8 + 7 + 7 + 7 = 29 helyen érintik egymást, és minden érintési ponthoz tartozik egy két kis körből álló nyolcas. Ezen kívül a kis nyolcasok láncai alkotnak 3 nagy nyolcast. Továbbá a szöveg is a kép része, így a szövegben szereplő 8-ast is még hozzá kell vennünk, így összesen 33 nyolcas van a képen.

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Kapcsolódó cikkek