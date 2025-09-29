Ugye téged nem csap be az ábra?
265. feladvány: Nyolcasok
Tipp
Nem 29, és nem is 32. Keress még!
Megoldás
A kis körök 8 + 7 + 7 + 7 = 29 helyen érintik egymást, és minden érintési ponthoz tartozik egy két kis körből álló nyolcas. Ezen kívül a kis nyolcasok láncai alkotnak 3 nagy nyolcast. Továbbá a szöveg is a kép része, így a szövegben szereplő 8-ast is még hozzá kell vennünk, így összesen 33 nyolcas van a képen.
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
