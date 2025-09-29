Ugye téged nem csap be az ábra?

A kis körök 8 + 7 + 7 + 7 = 29 helyen érintik egymást, és minden érintési ponthoz tartozik egy két kis körből álló nyolcas. Ezen kívül a kis nyolcasok láncai alkotnak 3 nagy nyolcast. Továbbá a szöveg is a kép része, így a szövegben szereplő 8-ast is még hozzá kell vennünk, így összesen 33 nyolcas van a képen.