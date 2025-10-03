Van néhány díj, amely versenyezni akar a Nobel-díjjal, de egyelőre a közelében sincs

A Nobel-díj a tudomány legfontosabb és legnagyobb presztízsű díja, a név sokak számára a kutatási kiválóság és eredményesség szinonimájává vált. Mellette azonban számos más díj is megjelent, például azokon a tudományterületeken, amelyeket nem fed le Nobel-díj, de akad olyan is, amely jelentősebb pénzjutalomhoz juttatja a díjazottakat. A Nature a Nobel-díjak jövő heti kihirdetése előtt szemlézte, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a díjak.

Október 6. és 13. között hirdetik ki az idei Nobel-díjakat Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Bár az újabb díjak egyre jelentősebbek, egyelőre egyik sem ér fel a Nobel-díjhoz, idézi a lap Robert Langert, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) biotechnológusát, aki elnyerte az Breakthrough-díjat az élettudományok területén, a Kiotó-díjat és a Kavli Nanotudományi Díjat. Sara Seager, az MIT kutatója és a 2024-es Kavli-díj asztrofizika kategóriájának nyertese hasonló véleményen van: „A többi díj fel akar zárkózni, de jelenleg a Nobel még messze megelőzi ezeket”

Sok kutató osztja ezt a véleményt, amit jól mutat, hogy más díjakra is ráragasztják a Nobel nevet, például a Turing-díjat gyakran nevezik a számítástechnika Nobel-díjának. Vannak emellett olyan díjak, mint például a Wolf-díj a kémia területén, amelyek a Nobel-díjak jó előjelzőinek számítanak.

A Nobel-díj nem fed le minden tudományterületet, ilyen például a matematika, a technológia és a klímatudomány is. „Sok nagyszerű felfedezés nem részesül Nobel-díjban” – kommentál Seager, példaként említve Edward Lorenz matematikust és meteorológust, a káosz elmélet megalkotóját, akinek a nevéhez fűződik a „pillangó hatás”. Az is jól látszik, hogy a Nobel-díj elnyerésére legnagyobb esélyük az európai vagy észak-amerikai férfi tudósoknak van, de tudományos díjakat hagyományosan jóval kevesebb női kutató kap meg, mint ahány férfi.

Akad néhány díj, amely a Nobelnél sokkal nagyobb összegű pénzjutalommal jár. A 2012-ben alapított Breakthrough-díj például a matematika, a fizika és az élettudományok területén a legnagyobb, 3 millió dolláros díjat kínálja a nyerteseknek. Az egymillió dolláros küszöböt pedig a Tang-, Shaw-, Turing-, Kavli- és Millenium-díjak is elérik.





