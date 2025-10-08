Itt a világ valaha ismert legnagyobb töke!

Világrekordot döntött az Egyesült Királyságban termesztett 1287 kilogramm tömegű tök – írja a BBC.

A Hampshire-i Lymingtonban élő ikerpár, Stuart és Ian Paton 50 éve adta a fejét a töktermesztésre, céljuk világéletükben az volt, hogy rekordméretű növényeket, a közhiedelemmel ellentétben valójában nem zöldségeket, hanem gyümölcsöket termesszenek. (Korábban megírtuk, hogy a magyar nyelvben letöközött termések mellett az uborka és a dinnye is gyümölcsök, a tök görög neve éppen a dinnyére utal: a pepon ugyanis „nagy dinnyét” jelent, ebből származik a tök közkeletű angol elnevezése, a pumpkin is.)

A 2025-ös világrekorder tök kiemelése a Paton-fivérek üvegházából a Hampshire-i Lymingtonban Fotó: Stuart Paton





A Paton-fivérek a BBC-nek elmondták, hogy korábban többször is közel jártak a rekorddöntéshez, de korábbi csúcstöküket küllemi hiba, a héj lyuknak tetsző folytonossági hiánya miatt diszkvalifikálták. Idén azonban sikerrel jártak: a 1278 kilogrammos, 6,4 méter kerületű töküket az október második hétvégéjén Readingben rendezett óriászöldség-seregszemlén hitelesített világcsúcsnak regisztrálták. Az előző rekordot egy amerikai termesztésű 6,1 méter kerületű tök tartotta 1247 kilogrammal.

A számítógépvezérlésű high-tech üvegházban termesztett rekordtököt 131 napos korában szüretelték le termesztői. A BBC szerint Stuartnak ez volt az utolsó töke, kiszáll a bizniszből, Ian azonban nem adja fel, viszont átnyergel a hagymára.

Az alábbi videóban mozgóképen is megnézhető a tökrekorder: