100 ezernél is több daru szállta meg a Hortobágyot

Az október első hetében végzett szinkronszámlálás során 102 ezer darut számoltak össze a természetvédelmi őrök a Hortobágyon – írja az Időkép meteorológiai portál a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) adataira hivatkozva.

Ezzel ugyan még meg sem közelítette a magyar pusztán megpihenő madarak létszáma a szinkronszámlálások történetében mért, 2023. október 20-án regisztrált 194 750 egyedes rekordot, ennek ellenére sokat elárul az ökoszisztéma és az átvonuló madárpopuláció állapotáról.

Forrás: HNPI/ Időkép

Korábban részletesen megírtuk, hogy a grandiózus hortobágyi daruvonulások értéke felbecsülhetetlen. A közönséges vagy szürke daru (Grus grus) annak ellenére a magyar puszta ökoszisztéma-mérnöke, hogy a faj nem állandó lakója az alföldi tájnak.

Észak-Európa, illetve Eurázsia (nagyrészt Svédország, Finnország, Észt- és Oroszország) térségének ligeterdős, nádasos, lápos sztyeppéin fészkelő madarak nyár végén, ősz elején indulnak dél-európai, észak-afrikai, közel-keleti telelőhelyeikre. A három jellemző vonulási útvonalból a közép-európait választók félúton pár napra, esetleg hétre megszakítják csoportos vándorlásukat. Az első darucsoportok általában szeptember közepén landolnak Hortobágy, Kardoskút, illetve Szeged térségében, ahol táplálkoznak és pihennek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatai szerint Magyarország területén évente akár 250 ezer egyed is megfordul a vonulási szezonban, a szinkronszámlálások becslései szerint volt már olyan nap, amikor 160 ezer daru pihent egyszerre a területen.