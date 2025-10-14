400 ezer éve elefántvadászok éltek a mai Róma területén

Az Appennin-félsziget középső területén 400 ezer évvel ezelőtt élt embercsoportok rendszeresen zsákmányoltak erdei őselefántokat (Palaeoloxodon antiquus) – állítja az a PLOS One folyóiratban megjelent tanulmány, amelynek szerzői a Rómától északnyugatra fekvő Casal Lumbroso nevű lelőhelyről még 2017-ben előkerült fosszíliákat és tárgyi leletanyagot vizsgálták.

A Cosmos Magazin beszámolója szerint a Sapienza Egyetem interdiszciplináris kutatócsoportja a nyolc évvel ezelőtt egy építkezés során feltárt csont- és agyarmaradványok közelében talált pattintott kőeszközök alapján jutott a fenti következtetésre.

Kőeszközök a Casal Lumbroso lelőhelyről Fotó: Mecozzi et aI.

A mára kipusztított ciprusi elefánt ősének tartott felnőtt Palaeoloxodon antiquus zápfogának, bordájának, csigolyáinak, medencéjének azonosítása, valamint számos fog-, borda-, csigolya- és csonttöredéke mellett a helyszínen feltárt hamulerakódások kormeghatározása, továbbá a fogzománc izotópos elemzése azt mutatta, hogy az elefánt szubtrópusi erdőkben élt, míg le nem vadászta a kovakő fegyverekkel felszerelkezett emberek egy csoportja.

Erdei őselefént fosszíliák a Casal Lumbroso lelőhelyről

A vadászok az állat minden porcikáját felhasználhatták, a megmunkált elefántcsont-maradványok legalábbis egyértelműen erre utalnak.