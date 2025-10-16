Egyre nő a Föld mágneses terének gyenge foltja

Közel fél Európányi területtel nőtt a Föld mágneses terének „gyenge foltja” az elmúlt 10 évben műholdas mérések szerint – írta meg szerdán a Space.com űrkutatási hírportál.

A Dél-atlanti mágneses anomáliaként ismert régió az elmúlt években keleti irányba terjeszkedett és 2020 óta gyorsuló gyengülést mutat. A méréseket az Európai Űrügynökség (ESA) Swarm műholdkonstellációja készítette, ami 2014 óta monitorozza a Föld mágneses terét.

A Dél-atlanti mágneses anomália állapota 2025-ben az ESA Swarm műholdjainak mérései alapján

„A Dél-atlanti mágneses anomália nem egységes. Másként változik Afrika közelében, mint Dél-Amerika közelében. Valami speciális történik [az Afrikához közeli] régióban, ami azt okozza, hogy a mágneses tér erőssége itt intenzívebben gyengül” – mondta Chris Finlay, a Physics of the Earth and Planetary Interiors folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője.

Hasonló, a mágneses tér erősségében megfigyelhető anomáliák már 8-11 millió évvel ezelőtt is léteztek a Dél-atlanti térségben. Kialakulásuk közvetve a Föld mag-köpeny határon elhelyezkedő gigantikus struktúrákhoz, a nagy, alacsony nyírásihullám-sebességű tartományokhoz (LLSVP) lehet köthető, amik egyes kutatók szerint a Holdat létrehozó becsapódás maradványai. A mágneses teret a külső magban található folyékony vas áramlása hozza létre.

„Amikor a Föld mágneses terét próbálod megérteni, fontos emlékezni arra, hogy nem egy rúdmágneshez hasonló egyszerű dipólusról van szó. Csak a Swarmhoz hasonló műholdakkal deríthetjük fel a valós szerkezetét és azt, hogy miként változik” – mondta Finlay.

Amiatt, hogy a gyenge folt mérete megnőtt az elmúlt években, a Föld körüli pályán keringő űreszközök és űrállomások keringési pályájuk nagyobb részén haladnak át rajta és így nagyobb sugárterhelésre számíthatnak. Ennek következtében az űreszközök hamarabb károsodhatnak és gyakrabban fordulhatnak elő kommunikációs kimaradások is.

A mágneses tér erősségének regionális gyengülése nem jelenti azt, hogy hamarosan helyet cserélnek a mágneses pólusok. A mágneses tér ősi változását rekonstruáló vizsgálatok szerint ehhez a tér erősségének globális kiterjedésű, 90 százalékos gyengülésére lenne szükség.