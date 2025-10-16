Önarckép lehet az a 12 ezer éves szobor, amire nemrég találtak rá Karahan Tepében

Egy emberi arcot ábrázoló kőfaragványra bukkantak Karahan Tepében, Törökországban. Az október elején bejelentett felfedezésről szerdán számolt be az IFL Science.

A szobrot a 2025-ös ásatási szezonban fedezték fel az újkőkorszaki (neolitikus) lelőhelyen, ahol a minisztérium szerint 10 helyszínen zajlanak feltárások. A híres Göbekli Tepétől 34 kilométerre keletre, a török-szír határ közelében található lelőhely az egyik első emberi falu nyomait rejtheti, amit 11 500-12000 évvel ezelőtt építettek, az utolsó eljegesedés végén.

A 12 ezer éves kőszobor, ami a törökországi Karahan Tepe maradványai közül került elő Fotó: Török Kulturális és Turisztikai Minisztérium

A lelőhelyen korábban is találtak embereket és állatokat megörökítő szobrokat, de ez az első alkalom, hogy egy emberi arcot ábrázoló, T-alakú obeliszkre bukkantak.

„Ez, a Karahan Tepében felfedezett lelet új fényt vet az emberi történelemre, mivel ez az első példája annak, hogy egy újkőkorszaki ember saját arcvonásait véste fel egy T-alakú pillérre” – mondta Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere.