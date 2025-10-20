Az mRNS-alapú covidvakcinák az immunválasz serkentésével segíthetik a rákkezelést

Vasárnap az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) kongresszusán mutatták be azt a kutatást, amely szerint azok a rákos betegek, akik az immunellenőrzőpont-gátló terápia előtt 100 napon belül mRNS-alapú covidvakcinát kaptak, kétszer nagyobb valószínűséggel maradtak életben három évvel a kezelés elkezdése után – számolt be a Medical Xpress. Az immunellenőrzőpont-gátló terápia alkalmazásakor a páciens immunrendszerének daganatellenes védekezőképességét állítják vissza az ezt gátló molekulák blokkolásával. Az új kutatáshoz a Texasi Egyetem MD Anderson Rákkutató Központ kutatói 2019 augusztusa és 2023 augusztusa között kezelt több mint 1000 beteg eredményeit elemezték.

„Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható mRNS-alapú covidvakcinák képesek megtanítani a betegek immunrendszerét a rákos sejtek elpusztítására” – mondta Adam Grippin sugárterápiás főorvos és a vizsgálat egyik vezető kutatója. A szakemberek preklinikai vizsgálatokat (nem embereken végzett kísérleteket) készítettek és azt találták, hogy a covidvakcinákban az mRNS egyfajta „riasztóként” működik, és arra serkenti az immunrendszert, hogy felismerje a rákos sejteket. A klinikai vizsgálatok megerősítették ezeket a megfigyeléseket: a kutatók szerint az egészséges önkéntesek immunrendszere is aktiválódott, és a rákos betegek szervezetében növekedett a PD-L1 fehérje kifejeződése, ami kontroll alatt tartja a szervezet immunválaszát.

Az eredmények alapján a nem kissejtes tüdőrákkal küzdő, beoltott páciensek medián túlélése 37,33 hónap volt, míg az oltatlanoké 20,6. A 167 oltatlan metasztatikus melanómás (a bőrrák előrehaladott állapota, amikor a daganat átterjedhet a test más területeire is) páciens között a medián túlélés 26,67 hónap volt, míg a 43 beoltott betegnél még nem érték el azt a pontot, hogy meg lehessen állapítani a medián túlélést – ami azt jelenti, hogy a csoport tagjainak több mint fele még életben van. A legnagyobb javulást az úgynevezett immunológiailag hideg daganatoknál (ezekben az esetekben az immunterápia kevésbé hatékony) tapasztalták, ahol a covidvakcina közel ötszörös javulást eredményezett a hároméves túlélésben.

Jelenleg a kutatók egy többközpontú, randomizált III. fázisú klinikai vizsgálatot készítenek elő annak igazolására, hogy a covid mRNS-vakcinák beilleszthetők-e a szokásos immunellenőrzőpont-gátló kezelési protokollba. Grippin szerint „különösen izgalmas, hogy a kutatásunk arra utal: széles körben elérhető, alacsony költségű vakcinák drámaian javíthatják bizonyos immunterápiák hatékonyságát”.