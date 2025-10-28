A pandadiplomácia után itt a kínai majomdiplomácia

Elsőként Belgium és Franciaország álltkertjeiben bukkantak fel a természetes körülmények között Közép-Kína hegyvidékeiben élő kínai piszeorrú majmok. Kína tízéves kölcsönszerződés megkötése után engedélyezte a veszélyeztetett majmok európai állatkertekbe való elhelyezését, aminek geopolitikai és tudományos okai is vannak – írja a AP News.

Az első három állat áprilisban érkezett a franciaországi Saint-Aignan városában található Beauval Állatkertbe a Kína és Franciaország közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 60. évfordulójára, majd májusban szintén három kínai piszeorrú majmot fogadhatott be a belga hainaut-i Pairi Daiza állatkert. A rikító narancssárga bundájú állatok azóta asszimilálódtak az ázsiai éghajlattól eltérő környezethez és egy hónap karantén után elfoglalhatták helyüket az állatkertekben, most pedig a nagyközönség előtt is bemutatkoztak.

A francia állatkert piszeorrú majmai május 7-én Fotó: GUILLAUME SOUVANT/AFP

Ugyanakkor a majmok európai jelenlétének nemcsak a különleges állatfaj bemutatása és a tudományos együttműködés a célja. „A diplomáciai aspektus a kulturális tudatosságból fakad” – mondta Johan Vreys, a Pairi Daiza szóvivője, ugyanis a kínai piszeorrú majmok már a 16. századi kínai művészetben is hangsúlyosan megjelentek, így az ország egyik jelképévé is váltak.

A kínai piszeorrú majmokhoz hasonlóan az óriáspandákat is gyakran azonosítják az ázsiai országgal és az élővilágával. Ezek az állatok különleges szerepet töltöttek be Kína diplomáciai kapcsolatainak ápolásában, és a 20. század második felében az ország hatalmi jelképei is lettek. 1957-ben Kína két pandát ajándékozott a Szovjetuniónak a Nagy Októberi Forradalom 40. évfordulójára, majd 1972-ben az USA is megkapta az első pár pandáját Richard Nixon pekingi látogatása után, de azóta Kína már csak kölcsönbe adja az állatokat diplomáciai célból az elajándékozásuk helyett.