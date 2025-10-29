Már előrendelhető az első otthonokba szánt humanoid robot, a NEO

Már elő lehet rendelni az első otthoni használatra szánt emberszerű robotot az Egyesült Államokban. A kaliforniai székhelyű 1X robotikai cég kedden piacra dobott NEO robotja önállóan is képes egyszerűbb háztartási munkák elvégzésére – írta meg az Engadget.

A puha szövettel borított, bézs, szürke és fekete színekben elérhető, 167 centiméter magas NEO ki tudja nyitni nekünk az ajtót, el tudja rakni a kávésbögrénket, vagy le tudja kapcsolni a villanyt, miután arra hangutasítással megkérjük.

A NEO robot egy lakásban a cég promóciós fotóján Fotó: 1X

Ha viszont ennél bonyolultabb feladatokat akarunk rábízni a mindössze 30 kilós robotra, például hogy indítsa el a mosást, vagy takarítsa ki a fürdőszobánkat és hálószobánkat, akkor az irányítását egyelőre át kell adnunk az 1X teleoperátorainak, akik utána VR-szemüvegen keresztül irányítják az otthonunkban munkálkodó robotot.

A norvég-amerikai céget vezető Bernt Børnich szerint ez kell ahhoz, hogy a robotot irányító neurális háló tanulhasson a valós tapasztalatokból. „Nem való mindenkinek – mondta Børnich a Wall Street Journalnak, a magánélet védelméhez fűződő aggályokra reagálva. – Ha nem szerezzük be ezeket az adatokat, nem tudjuk jobbá tenni a terméket”. Az 1X azt ígéri, hogy a teleoperátorok csak akkor vehetik át a robotok felett az irányítást, ha ahhoz a tulajdonosaik előre időpontot kérnek, és a NEO fülébe épített színes LED-csíkokkal jelzi majd, ha éppen távolról irányítják.

A NEO-k kiszállítását a tervek szerint jövőre kezdik majd meg az Egyesült Államokban. A robot előrendeléséhez jelenleg 200 dolláros (67 ezer forintos) letétet kell leraknunk, majd ki kell választanunk, hogy havi 500 dolláros (167 ezer forintos) előfizetéssel, vagy egy összegben, 20 000 dollárért (6,7 millió forintért) szeretnénk-e megvásárolni. A cég szerint azoknak, akik hamarabb szeretnék megkapni NEO-jukat, utóbbit érdemes választaniuk.