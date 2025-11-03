5,3 milliárd forintnak megfelelő befektetést gyűjtött össze az a svájci robotikai startup, aminek egy magyar mérnök az egyik társalapítója

A svájci mimic robotikai startup, aminek Forrai Benedek magyar mérnök az egyik társalapítója, 5,3 milliárd forintnak megfelelő befektetést gyűjtött össze a legutóbbi befektetési körben. A cég az összeget részben arra fordítja majd, hogy a mesterséges intelligencia (AI) által irányított robotjaikat gyártósorokon és logisztikai üzemekben állítsák munkába.

A 16 millió dolláros magvető (seed) befektetési kört az Elaia technológiai kockázati tőkebefektető vállalat vezette a Speedinvest kockázati tőkebefektető vállalat mellett, aminek lezárultával több mint 20 millió dollárra nőtt a mimic összesített tőkebevonása. A mimic közleménye szerint az új befektetés felgyorsítja majd az AI-alapmodelljük és humanoid robotkezük fejlesztését, valamint előremozdítja robotjaik globális vállalatoknál történő ipari bevezetését.

A mimic robotikai cég csapata, középen, a jobb oldali robotkar mögött félig eltakarva Forrai Benedek robotikai mérnök Fotó: Tamino Primo/Tamino Primo

A zürichi székhelyű cég az emberéhez hasonló ügyességű robotkezek, valamint egy azokat vezérlő AI-alapmodell kifejlesztésével foglalkozik, amikkel különböző iparágakban kívánnak olyan feladatokat automatizálni, amiket eddig csak emberek tudtak elvégezni. A mimic szerint a munkaerőhiány növekedésével, valamint azzal, hogy több iparágban is vállalatok a bizonytalan globális helyzetben hazatelepítik a termelést, soha nem volt még ennyire egyértelmű igény a sokoldalú és intelligens robotokra.

„Izgalmasak az emberszerű robotok, de nincs sok olyan szituáció ipari környezetben, amikor a teljes testű humanoid formának ténylegesen hozzáadott értéke van – mondta Stephan-Daniel Gravert, a mimic társalapítója és termékigazgatója. – A mi megközelítésünk AI-alapú, finom mozdulatokra képes robotkezeket párosít bevált, kereskedelmi forgalomban kapható robotkarokkal, hogy ugyanazokat a képességeket sokkal egyszerűbb, megbízhatóbb és gyorsabban telepíthető módon biztosítsa”.

Nagyon sok munkafolyamat úgy is elvégezhető, ha a robot egy helyben van, mondta Forrai a tavaly Qubitnek adott interjújában, amivel több olyan nehézséget megspórolnak, amivel a humanoid robotokat gyártó cégeknek meg kell bírkózniuk. A mimic robotkezét, mint mondta, egy konkrét munkafolyamatra mérnököknek kell betanítaniuk egy VR-kesztyű segítségével, amiből aztán az AI-modell már általánosítani tud.