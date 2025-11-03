Válaszd el egymástól a kilenc ereklyét három egyforma méretű körvonallal!

A Hszia-dinasztiát hagyományosan az első kínai uralkodóháznak tekintik, amely mintegy négyezer évvel ezelőtt jött létre, és nagyjából fél évezreden át állt fenn. Ezt megelőzően a három fenség és öt császár kora volt Kína történetének legkorábbi, mitikus időszaka. A hagyomány szerint a három uralkodó fenség lényegében félisten volt, majd őket követték a példamutató bölcs császárok, akik közül a legutolsót annyira lenyűgözte Jü mérnöki munkája és szorgalma, hogy a trónt saját fia helyett neki adta át.

Jü, akit később Ta-jü, azaz Nagy Jü néven tiszteltek, a Sárga-folyó szabályozásával és az árvízvédelem megszervezésével szerzett elismerést. Ő vezette be a csatornák és a mederkotrás rendszerét, ami döntő szerepet játszott a kínai földművelés történetében. Bár régészeti bizonyíték kevés maradt fenn, és a történészek máig vitatják, hogy a Jü-től származtatott Hszia-dinasztia ténylegesen létezett-e, a nagy történetíró, Sze-ma Csien, feljegyzései, az ún. Si-csi részletesen elbeszéli e korok történéseit is.

A hagyomány szerint, miután Jü megfékezte a pusztító árvizeket, a birodalmat kilenc tartományra osztotta, majd a mai Dengfeng környékén alapította meg fővárosát. Mindegyik tartomány bronzadót fizetett neki, a fémet beolvasztva pedig kilenc hatalmas háromlábú üstöt, ding edényt öntetett, melyek mindegyike hét és fél tonna súlyú lehetett. Egy másik forrás szerint azonban nem Jü, hanem fia, a Hszia-dinasztia második királya vetette ki a bronzadót és készíttette el a kilenc üstöt.

Akárhogy is, a Kilenc Háromlábú Üst az uralkodói hatalom legfőbb jelképe lett. Ezek a későbbi dinasztiákban is uralkodóról uralkodóra szálltak, és a Sang-dinasztia idején már szigorú szabályok rögzítették használatukat. A tudós nemesség tagjai legfeljebb egy vagy három üstöt használhattak, az államtitkárok ötöt, a vazallus urak hetet, míg kilenc üst csak a „Mennyek Fiát”, azaz az uralkodót illette meg. Az üstöket rituális áldozatokhoz használták, melyek során a menny és a föld szellemeinek mutattak be áldozatot, a kilenc ding birtoklása pedig egyet jelentett az isteni felhatalmazással.

A kilenc háromlábú üst kifejezés idővel a megbízhatóság és a tekintély szimbólumává is vált. Ha valakiről azt mondták, hogy „szavai olyan súlyosak, mint kilenc háromlábú üst”, az a legnagyobb dicséretnek számított: azt jelentette, hogy az illető szava biztos és megtörhetetlen.

A Csou-dinasztia bukása után azonban a kilenc üst eltűnt. A Si-csi erről azt írja, hogy az üstök a Si folyóban vesztek el, ahová Csin Si Huang-ti, a Csin-dinasztia alapítója később ezer embert küldött, hogy megkeressék őket, de eredménytelenül. Számos elmélet kering arról, hová tűntek: egyesek szerint nomádok lopták el, mások szerint a Csou-dinasztia utolsó éveiben beolvasztották és érmékké vagy fegyverekké öntötték őket. És bár későbbi császárok többször is újraöntötték a üstöket, az biztos, hogy az eredeti üstök holléte már a homályba vész.

270. feladvány: A kilenc üst szentélye

Egykor régen az ősi Kínát kilenc nagy tartomány alkotta, és a középső tartományban, a pompás fővárosban élt a bölcs császár, aki a harmónia és az egyensúly törvényei szerint uralkodott.

A birodalom szívében állt egy hatalmas kör alakú szentély, amelynek falai az örökkévalóságot jelképezték a körvonal által, amely soha nem szakad meg, és ami egyben a napkorongot is szimbolizálta, amely folyton-folyvást visszatér éltető erejével.

A szentély e központi, kör alakú termének átmérője 90 kínai láb volt, és kereszt elrendezésben állt benne a birodalom tartományaihoz tartozó kilenc háromlábú üst: egy középen, a négy fő égtáj irányába pedig még kettő, sorban egymás után 20 lábnyi távolságra egymástól, lásd az ábrát.

A legenda szerint a szentély építésze, egy nagy varázsló, próféciát hagyott hátra: ha valaha fenyegetés éri a birodalmat, a császárnak a szentély padlójára rajzolt három egyforma méretű és az ereklyéket elszeparáló mágikus kör segítségével kell megidéznie a földnek, az égnek és a tengernek a szellemét, mert csak e három erő együttes erejével lehet fenntartani a birodalom egyensúlyát. Az építész azonban meghalt, mielőtt még befejezhette volna művét.

Te meg tudod menteni a birodalmat? Hová kell a padlóba vésni a három kört, hogy azok elválasszák egymástól az ereklyéket úgy, hogy minden létrejövő tartományban pontosan egy ereklye álljon? Az ereklyéket, azaz a háromlábú üstöket tekinthetjük pontszerűeknek ebben a feladatban. Figyelem: a feladatnak több megoldása is lehetséges, az istenek azonban jobban szeretik a minél több szimmetriával rendelkező konstrukciókat!

Tipp Helyezzük a köröket egy sorba!

Megoldás Használjunk 50 láb átmérőjű köröket az ábra szerinti elrendezésben, és akkor garantáltan szeparálódnak az ereklyék. Illusztráció: Gáspár Merse Előd Ha találsz más megoldást is, küld be az Ész Ventura e-mail címére!

