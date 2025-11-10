Ausztrál agykutatók fedték fel a tökéletes kő-papír-olló taktikát

A Nyugat-Sydney-i Egyetem agy-, viselkedés- és fejlődéskutató intézetének munkatársai több ezer kő-papír-olló játék során figyelték meg a résztvevők agyi aktivitását, hogy felfedjék a tökéletes taktikát: kiszámíthatatlannak kell lenni, és nem kell észben tartani az előző köröket. A kutatók összesen 15 ezer párbajt néztek végig, miközben az úgynevezett hiperszkennelés (hyperscanning) módszerével rögzítették a játékosok agyi aktivitását – ez lehetővé teszi, hogy egyszerre két vagy több ember agyi folyamatait kövessék társas interakció közben.

Kiderült, hogy azok a játékosok, akik az előző körökre támaszkodtak, nagyobb valószínűséggel vesztettek, míg a véletlenszerűségre törekvő játékosok jobban teljesítettek. Ennek ellenére a legtöbben nem tudtak valóban kiszámíthatatlanok lenni: a játékosok több mint fele a kő alakzatot részesítette előnyben, és a játék nevéhez hűen ezt a papír, majd az olló követte, továbbá sokan kerülték, hogy ugyanazt a kézjelet mutassák egymás utáni körökben.

A kutatás azt is felfedte, hogy a játékosok agyi aktivitásából már a döntés előtt meg lehet jósolni a következő lépést, ami azt jelenti, hogy az agy nyomon követi mind a saját, mind az ellenfél korábbi választásait. Azonban a múltbeli eredményekre való túlzott támaszkodás hátrányosnak bizonyult: csak a vesztes játékosok agyában volt információ az előző körökről, ami azt sugallja, hogy a múlt túlzott elemzése csökkenti a siker esélyét.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az emberi agy természeténél fogva próbálja előre jelezni mások lépéseit, ami bármilyen együttműködést igénylő feladat esetén hasznos tulajdonság, de versengő játékokban hátrányt jelent.