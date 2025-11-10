Merre áll a kacsacsőr?

Vegyük észre, hogy mindkét hatványkitevő osztható 45-tel, hiszen 22500 = 45 × 500, és 2025 = 45 × 45. Érdemes tehát 45. gyököt vonni mindkét oldalból, és akkor visszavezetjük a feladatot arra, hogy eldöntsük az alábbi két szám közül, melyik a nagyobb: 2500 vagy 202545 ?

Mármost, ha felhasználjuk még azt, hogy 211 = 2048 > 2025, akkor ezt a 45. hatványra emelve kapjuk, hogy 211·45 = 2495 = 204845 > 202545, de 2500 > 2495 > 202545, tehát eredetileg is a kettő hatványa, azaz a bal oldali kifejezés volt a nagyobb.