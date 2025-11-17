Merre megy ez a busz?
272. feladvány: A piros busz
Merre megy ez a busz? Ha áll, merre indul el? Ha mozog, merre halad? Meg lehet mondani?
Tipp
A kulcs: nem látunk ajtót!
Megoldás
Nem látjuk az ajtót, tehát az ajtó a másik oldalon, van, ez pedig azt jelenti, hogy a buszvezető a busznak a felénk eső oldalán ül, legalábbis ez a szokásos. Viszont ez egy londoni busz, ahol a vezető a jobb oldalon ül, természetesen elől, tehát a kép jobb oldalán, vagyis a kép jobb oldala mutatja a busz elejét, és ezért jobbra fog elindulni, vagy jobbra halad már elve.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.