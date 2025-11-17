A Qubit+ tartalmai Digitális isten Kovács Balázs Félkarú rabló Szifiliszjárvány Magyarországon Paks, Kalocsa, Roszatom Korrupciós hajlam

Merre megy ez a busz?

Ész Ventura
november 17.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

272. feladvány: A piros busz

Merre megy ez a busz? Ha áll, merre indul el? Ha mozog, merre halad? Meg lehet mondani?

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
Tipp

A kulcs: nem látunk ajtót!

Megoldás

Nem látjuk az ajtót, tehát az ajtó a másik oldalon, van, ez pedig azt jelenti, hogy a buszvezető a busznak a felénk eső oldalán ül, legalábbis ez a szokásos. Viszont ez egy londoni busz, ahol a vezető a jobb oldalon ül, természetesen elől, tehát a kép jobb oldalán, vagyis a kép jobb oldala mutatja a busz elejét, és ezért jobbra fog elindulni, vagy jobbra halad már elve.

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.

Kapcsolódó cikkek