Csodás fotókat mutatott meg a NASA a Naprendszerünkön átszáguldó csillagközi üstökösről

A NASA három űreszköze is felvételeket készített a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről, amely október 29-én haladt el a legkisebb távolságra a Földtől. A Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) nevű keringő űrszonda felvételei szerint mindössze 30 millió kilométerre volt a bolygónktól: „A 3I/ATLAS üstökös akkor járt a legközelebb a Naphoz, amikor a Föld épp rossz oldalon volt ahhoz, hogy kényelmesen megfigyelhessük. A Mars azonban a Nap jó oldalán volt, így a Mars közelében lévő eszközeink meg tudták figyelni az üstököst” – idézte a Science Alert Tom Statlert, a NASA bolygókutatóját.

a NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrhajóján található HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) kamera felvétele a csillagközi üstökösről Fotó: NASA

Egy korábbi kutatás szerint a 3I/ATLAS üstökös egy ősi égitest, és potenciálisan 10 milliárd éves is lehet, vagyis a Naprendszerünknél kétszer idősebb. Az üstökös több milliárd éve utazik galaxisunkban, a Tejútrendszerben, és feltehetőleg annak vékony korongjából származik: ebben a régióban azok az idősebb csillagok találhatók, amelyeknek kevesebb a fémtartalma. Az égitestet először idén júliusban észlelete a NASA által finanszírozott ATLAS távcső, és azóta a csillagászközösség élénken figyeli.

Az üstökös a legutóbbi, Földhöz közeli elhaladásakor a Marsról készített felvételeken látszik a legtisztábban, ugyanis „az üstökös közvetlenül a Mars pályáján belül járt” – mondta Nikki Fox, a NASA tudományos missziós igazgatóságának (SMD) társvezetője. Az MRO-felvételek optikai hullámhosszokon készültek – ezek az ultraibolya és az infravörös fénytartományt jelentik – illetve a NASA MAVEN szondája csak ultraibolya tartományban készített felvételei újabb részleteket tártak fel a 3I/ATLAS légkörében és csóvájában található hidrogénről.

Az Új-Mexikóból lefotózott csillagközi üstökös november 16-án Fotó: Satoru Murata

Az üstököst azóta Satoru Murata asztrofotós Új-Mexikóból is lefényképezte november 16-án. Az égitest következő, Földközeli elhaladása december 19-re várható, ami azért fontos, mert ekkor a földi megfigyelőközpontok távcsöveivel is megörökíthető lesz a 3I/ATLAS.