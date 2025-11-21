Egy új gyógyszer 58 százalékkal csökkenti a „rossz” koleszterin szintjét

Új, hatékony módszer jelent meg a magas koleszterinszint és az azzal összefüggő szívproblémák kockázatának csökkentésére. Klinikai vizsgálatban kiderült, hogy az enlicitide decanoate nevű gyógyszer közel 58 százalékkal csökkenti a „rossz” koleszterin szintjét – számol be a ScienceAlert.

Egy nemzetközi kutatócsoport klinikai vizsgálatban tesztelte a gyógyszert olyanok bevonásával, akik olyan örökletes betegségben szenvednek, amely az alacsony sűrűségű lipoprotein koleszterin (LDL-C) szintjének növekedését okozza.

Közel 300 résztvevőt toboroztak, akik már szedtek koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket, de azok nem hozták meg a kívánt hatást. Az enlicitide-dekanoát (más néven MK-0616) tabletták napi egyszeri szedése 24 hét után átlagosan 58,2 százalékkal csökkentette az LDL-C szintet. Azoknál, akik placebót kaptak, az LDL-koleszterin szintje enyhén emelkedett.

A mellékhatások korlátozottak voltak és hasonlóak a kezelési és a placebo csoportban, és a kísérleti gyógyszer előnyei a 52 hetes teszt során is változatlanok maradtak. A szív egészségével kapcsolatos legfontosabb koleszterin biomarkerek szintje a kezelési csoportban is csökkent.

Az enlicitid-dekanoát korlátozza a PCSK9 hatékonyságát, amely egy vérfehérje, amely megzavarhatja a máj képességét LDL-koleszterin eltávolítására, és ezzel felhalmozódást okozhat. A kezelés azt biztosítja, hogy a máj megfelelően tudja eltávolítani a koleszterint.

A magas LDL-koleszterin szint világszerte több tízmillió ember számára jelent problémát. A legfőbb negatív hatást az artériákban kialakuló zsírlerakódások jelentik, amelyek korlátozzák a véráramlást és a szívhez és az agyhoz jutó vér mennyiségét. Ezáltal növekszik a szívroham és a sztrók kockázata.

