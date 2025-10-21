A kakaó tényleg csökkenti a szív-és érrendszeri megbetegedések és a magas vérnyomás kockázatát

Az Age and Ageing és a British Journal of Nutrition folyóiratokban nemrég megjelent egy-egy tanulmány kimutatja, hogy a kakaóbabban található növényi eredetű vegyületek, a flavanolok javíthatják a szív egészségét és csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát – számol be a Knowridge.

Az öregedéssel az artériák merevebbé válnak, az erek rugalmassága csökken. Ez csökkenti a véráramlást, növeli a vérnyomást, és így növekszik a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is.

A kakaó flavanolok a kakaóbabból nyert bioaktív vegyületek, jótékony hatásuk a szív- és érrendszer egészségére eddig sem volt ismeretlen. Az élelmiszer-feldolgozás során azonban sok flavanol elvész, így például nem minden csokoládétermék őrzi meg egészségre gyakorolt jótékony hatását. A korábbi kutatások magas kockázatú csoportokra összpontosítottak, de a szóban forgó új tanulmányok a flavanolok egészséges, alacsony kockázatú populációkra gyakorolt hatását vizsgálják.

Az Age and Ageing folyóiratban ismertetett kutatásban 42 egészséges férfi (22 35 év alatti, illetve 20 50–80 év közötti) két héten át, naponta kétszer flavanolban gazdag, vagy flavanolmentes italt fogyasztott. Mindkét korcsoportban javult a vérerek működése. Az idősebb csoportban a szisztolés (a szív összehúzódásakor mért) vérnyomás 4 mmHg-val csökkent, ami jelentősnek számít.

A British Journal of Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány száz, 35–60 év közötti egészséges felnőtt részvételével zajlott vizsgálatról számol be. Négy hét flavanol-fogyasztás után a résztvevők jelentős javulást mutattak: 21 százalékkal jobb lett az erek tágulása, alacsonyabb lett a vérnyomásuk (4,4/3,9 mmHg-val), csökkent az LDL-koleszterinszintjük és megnövekedett a HDL-koleszterinszintjük.

A szív- és érrendszeri megbetegedés tízéves kockázata 22 százalékkal, a szívrohamé 31 százalékkal csökkent.

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy hosszabb távú, nagyobb mintás kísérletek kellenek az eredmények megerősítésére, valamint jelzi, hogy egy 18 ezer résztvevővel, ötéves távlatban zajló, a kakaó flavanolok szívre gyakorolt hatását vizsgáló kutatás jelenleg is tart.

