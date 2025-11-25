Az óceánok felső 1000 métere drámai változáson megy keresztül

Egy, a Nature Climate Change folyóiratban megjelent nemzetközi kutatás szerint a világ óceánjainak felső 1000 métere példátlan, mélyreható átalakulásokon megy keresztül. A kínai Tudományos Akadémia, a Mercator Ocean International és a párizsi École Normale Supérieure kutatói egy új monitoringrendszert fejlesztettek ki, amely egyszerre több óceáni változót vizsgál, hogy nyomon követhessék az úgynevezett komplex állapotváltozásokat, vagyis a hőmérséklet, a sótartalom, az oxigénszint és a savasság egyidejű eltolódását.

A tanulmány megállapította, hogy az óceán felső rétegeinek 30–40 százaléka már legalább két kritikus tulajdonságában jelentős változást mutat az elmúlt hatvan évben, míg egyes régiókban – az óceánok negyedén – egyszerre változott a hőmérséklet, a sótartalom és az oxigénszint. A legsúlyosabb komplex változások a trópusi és szubtrópusi Atlanti-óceánban, az Északi-Csendes-óceánban, az Arab-tengerben és a Földközi-tengerben jelentkeznek.

A tudósok szerint az ilyen egyidejű változások különösen veszélyesek a tengeri ökoszisztémákra, mivel a fajokat a túlélési határaik felé közelítik. Cseng Li-csing, a Kínai Tudományos Akadémia professzora hangsúlyozta, hogy a korábban stabilnak vélt mélyrétegek is gyorsabban reagálnak, mint arra számítottak. Az egyidejű stresszhatások miatt egyes tengeri élőlények vándorlására kényszerülnek vagy hanyatlásnak indulnak, ami a halászati ágazatokat és az élelmiszer-biztonságot is veszélyezteti.

Az ökológiai hatások mellett ezek az átalakulások csökkenthetik az óceán szén- és hőelnyelő képességét, gyengítve a hatalmas víztestek a Föld klímájának szabályozásában betöltött kulcsszerepét. A tanulmány többváltozós keretrendszere lehetővé teszi a tudósoknak, hogy azonosítsák, mikor lépik túl a klímaváltozást jelző értékek a rövid távú ingadozásokat, és útmutatást ad azok megfigyeléséhez és a kockázatok kezeléséhez. A szakértők sürgetik az óceánok folyamatos, magas színvonalú megfigyelését a globális klímavédelmi intézkedések, a tengeri védett területek bővítésének, valamint a biodiverzitás és az emberi közösségek megóvása érdekében.