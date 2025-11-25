Nemcsak a leadott súlyt, hanem a fontos egészségügyi előnyöket is elveszítik, akik abbahagyják a Mounjaro-kezelést

A Surmount-4 nevű globális klinikai vizsgálat friss eredményei szerint azok, akik abbahagyják a tirzepatid hatóanyagú Mounjaro használatát, nemcsak a leadott súly nagy részét hízzák vissza, hanem elveszítik a kezelés során elért fontos egészségügyi előnyöket is.

A Mounjaro az utóbbi években vált rendkívül népszerűvé, miután korábbi kutatások azt mutatták, hogy 72 hét alatt átlagosan a testsúly mintegy 20 százalékának leadását segíti. Bár az már korábban is ismert volt, hogy a tirzepatid elhagyása után jelentős súlygyarapodás következik be, az új eredmények azt is kimutatták, hogy a vérnyomás, a vércukorszint és a rossz (LDL) koleszterin szintjének javulása ugyancsak visszafordul, miután a kezelést megszakítják.

A JAMA Internal Medicine folyóiratban megjelent tanulmány 308 résztvevő adatait vizsgálta, akik a 36 hetes kezdeti kezelési szakaszban legalább testsúlyuk 10 százalékát leadták, majd placebóra váltottak. Egy évvel a gyógyszer abbahagyása után a résztvevők 82 százaléka visszanyerte legalább a leadott súly negyedét. A visszahízás mértéke szorosan összefüggött a kardiometabolikus javulás elvesztésével: azoknál, akik a leadott súly 75 százalékát vagy még többet szedtek fel újra, a derékbőség, az LDL-koleszterin, a vérnyomás és a vércukorszint értékei visszatértek a kiindulási szintre. Akik ennél kevesebbet híztak vissza – nagyjából 50 százalék alatt –, még mindig mutattak bizonyos egészségügyi előnyöket az induláshoz képest.

Szakértők szerint az eredmények nem meglepőek, hiszen a túlsúly jól ismert indikátora a magas vérnyomásnak, a cukoranyagcsere romlásának és más anyagcsere-kockázatoknak. Hozzáteszik, hogy a fogyókúrás gyógyszerek önmagukban nem alakítanak ki tartósan egészségesebb életmódot, ezért a kezelés abbahagyását gyakran a régi étkezési és mozgási szokásokhoz való visszatérés is követi egyben.

Bár korábbi kutatások szerint a tirzepatid csökkentheti a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés vagy a halálozás kockázatát, a gyógyszer elhagyása ezt a védőhatást is megszüntetheti. A kutatók és független szakértők egyaránt arra a következtetésre jutottak, hogy a hosszú távú testsúlykezelés – tartós életmódbeli változtatásokkal és szükség esetén hosszabb gyógyszeres kezeléssel – kulcsfontosságú az új generációs, hatékony fogyasztószerek által nyújtott egészségügyi előnyök megőrzéséhez.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: