Sötét anyagra utalhat a Tejútrendszer külső részében észlelt gamma-sugárzás

Megmagyarázhatatlan gamma-sugárzást észleltek a csillagászok, amik önmagukat megsemmisítő sötétanyag-részecskék is lehettek. A sötét anyag eredete és összetétele még mindig ismeretlen, de Totani Tomonori, a Tokiói Egyetem kutatója azt állítja, hogy ilyen jelet észlelhetett, ami a NASA Fermi Gamma-sugár Űrteleszkópjának 15 évnyi megfigyelése alapján a Tejútrendszer külső részéből származott – írta meg a New Scientist. A Fermi már korábban is érzékelt a mostanihoz hasonló gamma-sugárzást, amely a Tejút közepénél feltérképezett gamma-sugárzás-többletet térképzete fel.

A sötét anyag azért nehezen kimutatható, mert ritkán lép kölcsönhatásba hétköznapi anyagokkal, de a kutatók egy kísértetszerű objektumra gyanakszanak: ez az úgy nevezett gyengén kölcsönható nagy tömegű részecske (WIMP). Ezek a részecskék időnként saját magukat semmisítik meg, amely folyamat nagy energiájú gamma-sugárzást és felvillanó fényeket eredményez. Totani a kozmikus esemény vizsgálatához kiszámította, hogy mennyi gamma-sugárzásnak kellene érkeznie a Tejútrendszer külső részéből a már ismert források alapján, és ehhez képest a NASA űrteleszkópja milyen adatokat mért.

Az eredmények megmagyarázhatatlan, 20 GeV (gigaelektronvolt) körüli többletet mutattak, ami a kutató szerint a „a sötét anyagból származó eddigi legígéretesebb jelölt sugárzás”. Anthony Brown, a Durhami Egyetem kutatója szerint az univerzum tömegének 85 százalékát kitevő sötét anyag megértéséhez rádióhullámokat és neutrínókat (könnyű, elemi részecskék) is meg kellene vizsgálni.