Drótszámrejtély elhajlások nélkül

274. feladvány: Egyenlet drótból

Drótos Berci számjegyeket és néhány műveleti jelet hajtogatott drótból, és ezek segítségével próbált kirakni egy érvényes egyenlőséget. Sajnos nem sikerült neki; most az alábbi ábrán látható, hogy mi van az asztalán. Egy mozdulattal tudtok neki segíteni, azaz egyetlen összefüggő és merev drót karaktert áthelyezve igazzá tudjátok tenni az egyenlőséget? A drótot meghajlítani nem szabad!

Tipp Nem véletlenül drótból készültek a számjegyek. Hajlítani ugyan nem szabad, de valamit lehet vele csinálni az áthelyezés során, ami segíthet.

Megoldás Vegyük el a sor legvégén lévő 3-as számot, és a másik oldalára fordítva tegyük hozzá a sor elején lévő 3-as számhoz úgy, hogy együtt egy 8-as számjegyet alkossanak! Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.