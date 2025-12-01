Teljes tengeri ökoszisztémákat szennyeznek az örök vegyi anyagok

Bár a szintetikus vegyületek környezetre gyakorolt hatásait csak alig másfél évtizede kezdték vizsgálni, a PFAS vagy PFA gyűjtőnéven ismert perfluor és polifluor tartalmú alkil anyagokról mostanra kiderült, hogy közvetlen összefüggésbe hozhatók a vetélés magasabb kockázatával, az alacsony születési súllyal, a magas koleszterinszinttel vagy a pajzsmirigy megbetegedésével és a rák bizonyos fajtáival, ráadásul az esővíz is tele van velük.

A Science of the Total Environment folyóiratban most megjelent kutatási beszámoló állításai szerint az Új-Zéland partmenti vizeiben, különböző mélységekben táplálkozó delfinekben és bálnákban „példátlan” mértékű PFAS-szennyezés mértéke.

Katharina Peters, tengeri ökológus, a Wollongong Egyetem Tengeri Gerincesek Ökológiai Laboratóriumának kutatásvezetője az Euronews-nak elmondta, hogy az általuk vizsgált palackorrú delfinek (Tursiops truncatus), Hector-delfinek (Cephalorhynchus hectori), közönséges delinek (Delphinus delphis), kardszárnyú delfinek (Orcinus orca), északi hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfinek (Globicephala melas edwardii), törpe-kardszárnyúdelfinek (Feresa attenuata), kis ámbráscetek (Kogia breviceps), csíkos delfinek (Stenella coeruleoalba), Gray-féle csőröscetek (Mesoplodon grayi), Cuvier-féle csőröscetek (Ziphius cavirostris) és pápaszemes disznódelfinek (Phocoena dioptrica) a tengeri ökoszisztémák „indikátorfajai”.

„Azt vártuk, hogy a főként mély vízben táplálkozó fajok, mint az ámbráscetek, alacsonyabb PFAS-szennyezettséget mutatnak, mint az olyan part menti fajok, mint a Hector-delfinek, amelyek közelebb vannak a szennyezés forrásaihoz, de az eredmények azt mutatják, hogy nem ez a helyzet. Úgy tűnik, valóban nincs hová bújni az örök vegyi anyagok elől” -- fogalmazott a kutató.

A tengeri emlősök PFAS-szennyezése a táplálkozási viselkedés szerint Fotó: Peters et aI.

Még nem tudni, hogy a PFAS-szennyezés milyen mértékben képes ártani a vadon élő állatoknak, de a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy szinte bizonyosan megzavarhatja az immunrendszer működését és negatívan befolyásolhatja a reprodukciós mechanizmusokat. „Még a nyílt tengeri és a mélyre merülő fajok is hasonló PFAS-szinteknek vannak kitéve, ami rávilágít arra, hogy az elterjedt szennyezés, a klíma által kiváltott stresszhatásokkal megtetézve, egyre nagyobb fenyegetést jelent a tengeri biodiverzitásra” – magyarázta a hírügynökségnek a tanulmány társszerzője, Frédérik Saltré, a Sydney-i Műszaki Egyetem kutatója.