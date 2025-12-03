Megerősített védelmet kapott több tucat cápa- és rájafaj

Több mint 70 cápa és rájafaj kapott megerősített védelmet a világ legfontosabb vadállat kereskedelmi egyezményének módosításával – írta meg kedden a New York Times.

A washingtoni egyezmény (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről, CITES) Üzbegisztánban rendezett konferenciáján pénteken több mint 100 ország kormánya szavazott a cápa és rájafajok védelméért. Az új megállapodás teljesen megtiltja az óceáni fehérfoltú cápák, a manta- és ördögráják valamint a cetcápák nemzetközi kereskedelmét.

A múlt héten elfogadott intézkedéseket Luke Warwick, a Vadvédelmi Társaság (Wildlife Conservation Society) cápákkal és rájákkal foglalkozó programjának vezetője mérföldkőnek nevezte, ami szerinte azt mutatja, hogy ezek ugyanúgy védelemre szoruló vadállatok, mint az elefántokhoz vagy orrszarvúakhoz hasonló ikonikus szárazföldi fajok.

Az elmúlt 50 évben a túlhalászat következtében drasztikusan, 71 százalékkal csökkent az óceánokban élő cápák és ráják globális állománya egy 2021-es kutatás szerint. A cápákat és rájákat úszóikért, kopoltyúlemezeikért, húsukért és májolajukért halásszák, valamint gyakran halászhálókba ragadnak a tonhal és kardhal halászat során.