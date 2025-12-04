Közel 18 000 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel az Andokban, szinte tökéletes állapotban

Kutatók az Andokban fekvő bolíviai Torotoro Nemzeti Park magaslati Carreras Pampa területén közel 18 ezer egyedi dinoszaurusz-lábnyomot találtak, amelyek körülbelül 70 millió évvel ezelőttről származnak. A világ legnagyobb dinoszauruszlábnyom-lelőhelyeként is számon tartott helyszínen a kutatók 16 600 háromujjú lábnyomot találtak 1378 nyomvonalon, illetve 289 magában álló lábnyomot és 1378 úszásnyomot 280 nyomvonalon – írja a Science Alert.

Az amerikai Földtudományi Kutatóintézet amerikai-bolíviai kutatócsoportja szerint a Carreras Pampa lábnyomlelőhelyen azért találhatók meg ekkora számban dinoszaurusznyomok, mert ez egy sekély, édesvízi tó partja volt, ahol a puha, vízzel teli és kalciumban gazdag iszap konzerválta a lábnyomokat. Az elsősorban ovális kalcium-karbonát szemcsékből és finomszemcsés szilikátokból álló talaj a fosszilizációs folyamatok alatt megőrizte a főként 16-29 cm-es theropoda lábnyomokat. A theropodák kis és közepes méretű, jellemzően kétlábú dinoszauruszok voltak, amelyek legfeljebb ember magasságúra nőttek meg.

A PLOS One folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Carreras Pampa őrizte meg a legtöbb dinoszaurusz-lábnyomot az évmilliók alatt a legjobb minőségben, amely a dinoszauruszok viselkedésének kutatását is segítheti. Ugyanis a kutatók szerint a lábnyomok két fő irányba rendeződnek, ami azt jelenti, hogy az őslények fel-alá jártak a tó partján.

Kutatók már korábban is próbálták megvizsgálni, hogy milyen képességekkel rendelkeztek az őslények, és a dinoszauruszok intelligenciáját is kutatták. A vizsgálatok azt találták, hogy a legtöbb dinoszaurusz agymérete hasonló volt a ma élő krokodilokéhoz, és az idegsejtjeik száma is meglehetősen kevés volt a testtömegükhöz képest.