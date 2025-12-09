Evakuálás, cunamiriadó, beomlott utak – drámai képeken a Japán északi részét sújtó éjszakai földrengés pusztítása

Legalább harmincan megsérültek és több ezer embernek kellett elhagynia lakhelyét annak a földrengésnek a nyomán, amely Japán északkeleti részén történt helyi idő szerint hétfő éjjel. A Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint a 7,5-ös erősségű földmozgás epicentruma Aomori partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométeres mélységben volt.

A rengés miatt szökőárriadót is hirdettek, több méteres hullámokra számítva, és bár a riadót mára már feloldották, 70 cm magas hullámok is megfigyelhetők voltak. A szakemberek szerint hullámok az epicentrumtól számított ezer kilométeres körzetben, akár Oroszország partjainál is előfordulhatnak. A történtek nyomán több vonatjáratot felfüggesztettek Japán keleti partvidékének mentén, és több ezer otthon maradt áram nélkül.

A Reuters hírügynökség szerint mintegy 90 ezer lakos evakuálását rendelték el. A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy az elkövetkező napokban további, akár erősebb rengések is előfordulhatnak, ezért a lakosságot arra kérik, hogy legalább egy hétig maradjon készenléti állapotban.

Egy jármű a beomlott út szélén, Aomori elöljáróság Tohoku nevű városában Fotó: STR/AFP

Mucu városának megrongálódott kórházából nyolcvan beteget kellett más intézményekbe szállítani Fotó: HIDENORI NAGAI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A földrengés nyomán tűz ütött ki Aomoriban Fotó: STR/AFP

Hacsinohe kikötőváros bevásárlóközpontja a földrengés után Fotó: RIO HONMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Romeltakarítás a megsérült bevásárlóközpontban Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Evakuált lakosok Kamaisi egyik iskolájának tornatermében Fotó: IKUYA OSHIO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Hokkaidót fenyegető cunami-riadóra figyelmeztet a tévéadás Szapporóban, Japán északi részén Fotó: GREG BAKER/AFP