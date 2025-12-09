Fegyveresek Matisse-nyomatokat raboltak el São Paulóban egy kiállításról, állítólag egy gyanúsított megvan

Vasárnap, fényes nappal két fegyveres rabló ellopott nyolc Henri Matisse-nyomatot és legalább öt metszetet a brazil modernista festőtő, Cândido Portinari életművéből a São Paulo-i Mário de Andrade Könyvtárban rendezett kiállításról – adja hírül az Artnews.

A művek A könyvtől a múzeumig című kiállításon szerepeltek, amely vasárnap zárult és a São Paulo-i Modern Művészeti Múzeummal együttműködésben rendezték meg. A kiállításon többek között Férnand Leger, Hélio Oiticica, José Antonio da Silva és Lygia Pape művei és művészkönyvei is ki voltak állítva.

A São Paulo-i Mario de Andrade könyvtár a rablás után Fotó: FOTORUA/NurPhoto via AFP

A tolvajok a zárónapon tíz óra körül hatoltak be a könyvtár épületébe, fegyvert fogtak egy biztonsági őrre és egy idős házaspárra, majd elvitték a műalkotásokat, gyalog menekülve el. A biztonsági kamerák felvételei alapján a São Paulo-i rendőrség azt jelentette, már azonosítottak egy gyanúsítottat - az azonban jelenleg nem világos, el is tudták-e fogni.

Henri Matisse Jazz című 1947-es albumának címlapja Forrás: Wikipedia

A New York Times jelentése szerint még mindig nem tudni, hogy Matisse és Portinari pontosan mely műveit rabolták el, az azonban biztos, hogy Henri Matisse 1947-es Jazz című művészkönyvének egy példánya ki volt állítva a kiállításon.

A művész húsz nyomatát tartalmazó könyv összesen száz példányban jelent meg, limitált kiadásban. A könyvtár nem közölte a hiányzó művek becsült értékét, de a lap megjegyezi, hogy 2021-ben a Jazz egy példánya 774 ezer dollárért kelt el egy aukción.





