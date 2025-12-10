Az amerikai fiatalok kétharmada naponta társalog valamilyen chatbottal

Az X már nem olyan menő a fiatalok körében, mint régebben, a fiúk hajlamosabbak Redditezni, mint a lányok, a Youtube és a Tiktok pedig töretlen népszerűségnek örvend – derült ki az amerikai Pew Research frissen publikált felméréséből. A felmérésben 1485 13 és 17 év közötti amerikai fiatal közösségimédia-fogyasztását vizsgálták, de rákérdeztek a chatbotokkal való viszonyukra is.

A megkérdezettek majdnem kétharmada, 64 százaléka számolt be róla, hogy használ valamilyen chatbotot, tízből hárman pedig naponta használja a szolgáltatást. A Youtube-ot szinte mindenki (10-ből 9 tizenéves) használja, tízből hatan pedig Tiktokoznak vagy Instagramoznak. A Whatsappot a megkérdezettek negyede használja, 2022-ben ez az arány még csak 17 százalék volt. Az X és a Facebook népszerűsége csökkent: az előbbit csak a megkérdezettek 16 százaléka használja, ez az arány 2022-ben még 23, 2014-15-ben pedig 33 százalék volt. A Facebook már elég régóta nem menő: már 2022-ben is csak tízből hárman használták, pedig 2014-ben szinte mindenki facebookozott (71 százalék).

Hasít a Youtube, jön föl a ChatGPT

A megkérdezettek nagyjából háromnegyede minden nap használja a Youtubeot, a Tiktokot 61 százalékuk, míg az Instagramot 55 százalékuk. A Facebookot csak a 20 százalékuk keresi fel naponta. Mivel a chatbotok nem tekintenek vissza akkora múltra, mint a Facebook (ami már egyébként sem menő), ezért a mostani felmérés az első, ami ezek használatát vizsgálta. A fiatalok többsége (64) százaléka használt már chatbotot, tízből hárman pedig napi szinten fordulnak hozzá. A megkérdezettek 16 százaléka naponta több alkalommal is beszélget velük. A legnépszerűbb a ChatGPT (59 százalék), ezt követi a Gemini (23 százalék) és a Meta AI (20 százalék).

A chatbotok használata több kérdést is felvet: míg egyesek szerint segíthetnek a tanulásban, mások szerint nem kellően szabályozottak, és veszélyt jelenthetnek a gyerekekre. Ezzel a fejlesztők is tisztában vannak: augusztusban hozták nyilvánosságra a Meta mesterséges intelligenciára vonatkozó belső szabályzatát, amiből kiderült, hogy míg más területeken a Meta irányelvei egyértelműen elutasítják a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélést, a chatbotoknak mégis megengedik, hogy romantikus vagy érzéki beszélgetést folytassanak a fiatalokkal.