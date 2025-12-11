Felfedezték a legnagyobb forgó struktúrát a világegyetemben

Egy több mint egytucat galaxisból álló filamentumot figyeltek meg csillagászok, ami a legnagyobb eddig látott forgó struktúra a világegyetemben – írta meg hétfőn a Reuters.

Madalina Tudorache, a Cambridge-i Egyetem asztrofizikusa és kollégái a Földtől 140 millió fényévre található filamentumra a dél-afrikai MeerKat rádióteleszkóp-rendszerrel bukkantak rá. A 64 darab, egyenként 13,5 méter átmérőjű rádióantennából álló teleszkóprendszer 2018 óta végez méréseket.

A galaxisokból, gázokból és sötét anyagból álló forgó filamentum döbbenetes méretű: hosszúsága 5,5 millió, szélessége pedig 117 ezer fényév. Összehasonlításul, a hozzánk legközelebbi nagy galaxis, az Androméda-galaxis 2,5 millió fényévre található tőlünk, és saját galaxisunk átmérője nagyjából 100 ezer fényév.

„Azt gondoljuk, hogy az világegyetem nagy skálákon galaxisok, gáz és sötét anyag hálózatszerű eloszlásából áll” – mondta Tudorache. A kozmikus háló galaxisokból és sötét anyagból álló filamentumokból, valamint az átlagosnál jóval kevesebb galaxist tartalmazó régiókból, úgynevezett voidokból épül fel.

A Monthy Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban december elején megjelent tanulmány szerint a filamentum 14 különböző méretű galaxisból áll, és 396 000 kilométeres óránkénti sebességgel forog, amit a központi tengelye két oldalán elhelyezkedő galaxisok megfigyelésével határoztak meg.

A kozmikus hálóban elhelyezkedő forgó filamentum illusztrációja Illusztráció: Lyla Young

„Ez a legnagyobb forgó struktúra amit eddig észleltünk. Statisztikai alapon azt gondoljuk, hogy léteznek más forgó struktúrák is, amik közül néhány még nagyobb lehet. De eddig nem voltunk képesek közvetlenül észlelni őket a meglévő teleszkópjainkkal és adatainkkal” – mondta a kutatásban szintén résztvevő Lyla Jung, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa.

„Egy nagyon izgalmas időszakban dolgozunk a területen, amikor a jobb rádiótartományú és optikai égboltfelmérésekkel folyamatosan javulnak az ehhez hasonló struktúrák felfedezését lehetővé tevő képességeink. Ez elmélyíti majd a világegyetemről meglévő tudásunkat” – mondta Tudorache.