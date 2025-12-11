Nagy lépéssel kerültünk közelebb a maláriarezisztens szúnyogok létrehozásához

Sikeresen átment egy fontos laboratóriumi teszten egy genetikai beavatkozás, ami malária-rezisztenssé tehet szúnyogokat – írta meg szerdán a New Scientist.

A beavatkozás a gene drive technológián alapszik, amik olyan, az állatok genomjába illesztett géneket aknáznak ki a szúnyogok tulajdonságainak, köztük betegséghordozási képességüknek a gyengítésére, amik gyorsan képesek elterjedni a populációban.

George Christophides, az Imperial College London fertőző betegségekkel foglalkozó kutatója és kollégái által egy tanzániai laboratóriumban lefolytatott kísérletek arra utalnak, hogy egy, maláriaellenes fehérjék kifejeződését beindító gene drive képes lehet meggátolni a Plasmodium falciparum parazita fejlődését az Anopheles gambiae szúnyogfajban.

A maláriát terjesztő Anopheles gambiae szúnyogfaj egy egyede Fotó: CHRISTIAN PUYGRENIER/Christian Puygrenier via AFP

A kutatócsoport a módszert korábban évtizedekkel ezelőtt izolált, laboratóriumi szúnyog- és parazitatörzseken tesztelte. A Nature folyóiratban szerdán közölt kutatás jelentőségét az adja, hogy a módszert most Tanzániában, helyileg előforduló szúnyogokon próbálták ki, és az eredmények azt mutatják, hogy az képes a maláriát okozó paraziták fejlődését meggátolni.

„Ez egy forradalmi technológia lenne, egészen biztosan” – mondta a lapnak Christophides, aki szerint kutatásukkal sikerült igazolniuk, hogy a technológia valós körülmények között is működne.

A következő lépés társadalmi konzultációk után olyan szúnyogok természetbe engedése lenne a Viktória-tó egyik szigetén, amik kifejezik a maláriaellenes fehérjét, hogy megvizsgálják, az állatok miként viselkednek a természetben.