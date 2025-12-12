A gyerekkori traumák szinte teljesen átformálják az agyi mechanizmusokat felnőttkorra

Azok az emberek, akik a korai gyerekkorukban valamilyen hátrányt szenvedtek – elhanyagolást vagy bántalmazást –, felnőtt korukban hajlamosabbak valamilyen mentális vagy pszichés betegség kialakulására az agyi területek sérülése miatt – írja a MedicalXpress. Már korábbi kutatások is foglalkoztak a témával, amelyek kimutatták, hogy a gyerekkori traumák egészségügyi problémákhoz vezettek, de ezeknek a folyamatoknak az agyi mechanizmusait még vizsgálják a kutatók.

Az amerikai tudományos akadémiák folyóiratában megjelent új kutatásban az Új-Mexikói Egyetem Orvostudományi Karának kutatói egereken végeztek kísérleteket, és azt találták, hogy a fiatal állatokat ért megrázkódtatások hatására több agyi terület is sérült, és később veszélyhelyzeteben túlzott reakciókat eredményezett. A kutatók két csoportra osztották az egereket, és az egyikben a nőstényeknek nem biztosítottak megfelelő mennyiségű, fészekrakáshoz szükséges alapanyagot, amire az anyaállatok szorongó viselkedéssel reagáltak, és képtelenek voltak megfelelően gondozni a kölykeiket.

Az így felnőtt kölyköket és a kontrollcsoportban lévőket felnőtt korukban ragadozóveszélynek tették ki: bár mindkét csoportban lévő állatok féltek, a korai traumát átélt egerek abnormális agyi aktivitást is mutattak, és még az esemény után kilenc nappal is fokozott agyi működés volt megfigyelhető náluk. A kutatók az egerek agyi vizsgálatához mangánt injektáltak az állatokba – ez kontrasztanyagként funkcionált –, majd MRI-vizsgálatot végeztek rajtuk. „Ezek az eredmények funkcionális egyensúlytalanságokra utalnak, amelyek több agyi rendszer között alakulnak ki korai életkori megpróbáltatások után” – mondta Taylor Uselman, az Új-Mexikói Egyetem doktorandusz orvoshallgatója.

Bár az egerek és az emberek agya eltérő, Uselman szerint „azok a rendszerek, amelyek az élet korai szakaszában elszenvedett fenyegetés után zavarttá válnak, nagyon hasonlóak egerekben és emberekben”. A kutatás célja, hogy a kutatók hatékony kezeléseket fejleszthessenek ki a depresszió, a szorongás és a poszttraumás stressz-szindróma (PTSD) kezelésére. Korábban is foglalkoztak már kutatások a gyerekkorban átélt nehézségek felnőttkori következményeivel, amelyek szerint a traumát átélt embereket nagyobb eséllyel fenyegetik fizikai betegségek is későbbi életszakaszokban.