Az ország összes középiskolájában bevezetik Elon Musk botrányos chatbotját El Salvadorban

Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI bejelentette, hogy partnerségre lép El Salvador kormányával, hogy a Grok chatbotot több mint egymillió diákhoz juttassa el 5000 középiskolában a következő két évben, a közép-amerikai ország új, AI-alapú oktatási programjának részeként.

Elon Musk és Nayib Bukele 2024 szeptemberében a texasi Austinban tárgyalt egymással Fotó: HANDOUT/AFP

Ez az a chatbot, amit csak az elmúlt évben számos botrány övezett: korábban „MechaHitler” néven hivatkozott magára, és generált tartalmai között gyakran szerepeltek szélsőjobboldali összeesküvés-elméletek, antiszemita kijelentések vagy hamis állítások arról, hogy valójában Donald Trump nyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást – ezeket például onnan tudjuk, hogy augusztusban 370 ezer felhasználó beszélgetései szivárogtak ki a Grok hibás funkciója miatt.

Nayib Bukele, El Salvador elnöke a Grokot arra is felhasználná, hogy AI segítségével dolgozzák ki a következő nemzeti tantervet. Ez egyébként illeszkedik az ország technológia iránti nyitottságához: El Salvador volt az első állam, amely elfogadta a bitcoint törvényes fizetőeszközként, de az elnök aktívan használja a X-et is politikai platformként. Ugyanakkor autoriter kormányzásáról is ismert, többek között annak okán, hogy együttműködött Donald Trumppal az USA-ból kitoloncolt személyek salvadori börtönbe juttatásában. Bukele a partnerséget a jövő formálásának bátor lépéseként nevezte, míg Musk az X-en népszerűsítette az együttműködést – miközben aznap többek között a fehérek kiirtásáról és a menekültek bűnözéséről is posztolt.

A lépést Musk amerikai támogatói is üdvözölték. Katie Miller, Donald Trump főtanácsadójának felesége szerint például a kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a diákok ne „balos”, „libsi” vagy “woke” AI-eszközökkel találkozzanak az iskolában. A lépés nem példa nélküli: az OpenAI februárban Észtországgal kötött partnerséget, hogy testreszabott ChatGPT-rendszereket vigyenek az ország középiskoláiba, míg a Meta AI-chatbotjait 2023-ban Kolumbia vidéki iskoláiban vezették be – az utóbbi program nem igazán vált be, a tanárok egy éven belül alacsony osztályzatokról és sikertelen vizsgákról számoltak be, amit a chatbotoknak tulajdonítottak.