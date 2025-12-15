Mi volt az eredeti betű?
276. feladvány: Kettéhajtott betűk
Martin Gardner legkedvesebb matematikai és logikai fejtörőit tartalmazó kötetének utolsó fejtörője az alábbi.
Valaki kartonpapírból kivágott egy nagybetűt, majd egyetlen hajtást végzett rajta. Az eredeti betű lehetett egy L betű, de az illető másik betűt vágott ki. Vajon melyiket?
Mi azonban most nem ezt kérdezzük. Abban az esetben, ha nem korlátozódunk nagybetűkre, vajon más betű is szóba jöhet?
Tipp
Az ember automatikusan feltételezi, hogy hol lehet a hajtás, de valójában nem ez a biztos információ.
Megoldás
A feladat elmondja, hogy az eredeti alakzat lehetett egy L betű. Van, aki nehezen tudja elképzelni, hogy más megoldás is lehet, hiszen látni véli, hogy hol a hajtás, és ha visszahajtjuk a papírt, akkor egy L betűt kapunk. Valójában viszont ha el is fogadjuk, hogy a hajtás a ferde vonal, végtelen sok megoldás van arra vonatkozóan, hogy mi lehetett az eredeti alakzat.
Addig stimmel a gondolatmenet, hogy hajtsuk vissza a papírt, és akkor megkapjuk az eredeti alakzatot, viszont nem biztos, hogy amit visszahajtunk, az alatt nincsen takarásban valami. Ráadásul a takarásban lévő rész különböző hosszúságú is lehet. Az alábbi ábrán középen látható az, amikor maximális a takart terület, de például szebb F betűt kapunk akkor, ha a takart sáv rövidebb kicsit. Az pedig ne zavarjon senkit, hogy amit kapunk, az egy elforgatott és tükrözött F betű, hiszen papírból van, ezért át tudjuk fordítani a másik felére.
De még ennél is több megoldás lehet! Az összehajtott állapotot mutató ábrán van egy kis vízszintes vonalszakasz, ami a síkidomot keresztülmetszi. Ez a vonalszakasz biztos, hogy a hajtás után keletkezett és meghajtott papír felső rétegének szélét kell alkossa. Az viszont, hogy honnan került oda, nem egyértelmű. Az ember automatikusan feltételezi, hogy a ferde vonal volt a hajtás, de valójában a síkidomnak szinte bármelyik oldala lehetett hajtás. Alább látható néhány lehetőség, amiknek szinte mindegyike hasonló egy-egy betűhöz. Forgatások és tükrözések után ezek lehetnek az alábbi kisbetűk: n, f, h, j, sőt az egyik nagy J betűnek is elmenne.
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.