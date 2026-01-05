Írd ki a számológépen a 2026-ot úgy, hogy minden gombot benyomsz, de csak egyszer!

Itt az új év, és ezzel együtt egy ismerős kihívás: megszokni az új évszámot. Az első néhány alkalommal még idegenül hat, talán el is rontjuk, ha le kell írni, legyen szó kézírásról vagy gépelésről. Az alábbi feladvány kicsit segít abban, hogy hozzászokjunk az új dátumhoz.

279. feladvány: Minden gomb

A feladat az, hogy egy egyszerű számológép kijelzőjén megjelenjen a 2026-os szám úgy, hogy minden gombot pontosan egyszer nyomunk meg rajta. A gépen lévő gombok: a számjegyek 0-tól 9-ig és a négy alapművelet, továbbá az egyenlőségjel, amit a legvégén kell megnyomnunk. Természetesen nem megengedett két műveleti jelet egymás után megnyomni.

Megjegyzés: a számológép olyan, hogy minden művelet után a végeredménnyel számol tovább, vagyis amikor új művelet gombját nyomjuk le, akkor az előző műveletet elvégzi, és a végeredmény kerül az új művelet bal oldalára.

Tipp Ha a 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekkel és egy összeadás és egy kivonás használatával elő tudjuk állítani az 1013-as számot, akkor utána már el tudjuk érni a célunkat a × 2 ÷ 1 gombok megnyomásával. Egyébként a végén még az egyenlőség jelet se kell megnyomni, mert már az utolsó előtti lépésben 2026 lesz a kijelzőn!

Megoldás Egy lehetséges megoldás a következő: 374 + 689 - 50 = 1013. És utána még megnyomjuk, hogy: × 2 ÷ 1. Természetesen ebből a megoldásból rengeteg más is gyártható, hiszen a háromjegyű számok között cserélgethetjük az azonos helyiértéken lévő számokat, például a 679 + 384 - 50 ugyanolyan jó kezdés. De vannak még ettől lényegesen eltérő megoldások is, például 368 + 704 - 59, vagy 340 + 759 - 86, vagy 340 + 768 - 95 szintén 1013 ad eredményül, amit tudunk folytatni. Természetesen vannak olyan számológépek is, amikbe hosszabb kifejezést is be lehet írni, és tartják a helyes műveleti sorrendet. Ilyen műveleti sorrendet tartó megoldások is vannak, például: 2473 - 5 × 90 + 18 / 6 = 2026. Te tudsz mást is?

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is!

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.