Két új őscsigafajt fedeztek fel magyar kutatók

Szenzációs meglepetésekkel szolgált az északkelet-mianmari Hukawng-völgy borostyánja, amit az ország korábbi neve (Burma) burmitnak neveznek: a 99 millió éves megkövesedett gyantából ismeretlen csigafajok maradványai kerültek elő. A lelőhelyről már ismert szárazföldi csigák maradványai mellett töredékek és két eddig ismeretlen csigafaj maradványai is előkerültek a zárványokból.

Az Euthema torokzselenszkyi holotípusának mikroszkópos (felül) és mikroCT-vel készült képei (alul) Fotó: Bichain és mtsai

A két új fajt magyar kutatók közreműködésével írták le, a kutatást Jean Michael Bichain, a franciaországi colmari Természettudományi és Néprajzi Múzeum kutatója vezette. A kutatásban közreműködött Páll-Gergely Barna (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Szent István Egyetem), Szenti Imre és Kukovecz Ákos (Szegedi Tudományegyetem) és Szabó Márton (ELTE Őslénytani Tanszék és MNMKK Magyar Természettudományi Múzeum) is. Az egyik frissen felfedezett példány holotípusa a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának gyűjteményébe került.

Az Euthema convexispira zárványának mikroszkópos képei (felül) és mikroCT modelljének részletei Fotó: Bichain és mtsai

Mindkét őscsigafaj a Diplommatinidae csigacsaládhoz tartozik. Az egyik frissen leírt faj az Euthema convexispira nevet kapta a héj kanyarulatának domború peremei miatt, a másikat Török-Zselenszky Tamás zenész, író és költő után Euthema torokzselenszkyinek nevezték el. Ez utóbbi csigaházát a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén nagy felbontású mikroCT-vizsgálatoknak vetették alá, a beszkennelt csigaházról egy forgatható digitális modell készült. Ezen láthatóak azok az anatómiai sajátosságok is, amelyek alapján megbizonyosodott, hogy a kutatók egy eddig ismeretlen fajra bukkantak a burmitban. Ilyen például a szájadékban ülő fogszerű kitüremkedés, a héj sűrű, ám gyenge bordázottsága, illetve a tekercsen látható belső lemez is – olvasható az ELTE közleményében.

A két faj leírása azért is jelentős, mert a szárazföldi csigák leletanyaga nem valami gazdag, különösen a mezozoikumból és az azt megelőző megelőző paleozoikumból maradt fenn rendkívül kevés jól tanulmányozható ősmaradvány, ez pedig jelentősen megnehezíti a szárazföldi csigák evolúciójáról alkotott hipotézisek tesztelését. A burmitból 2018 óta már 30 szárazföldi csigafaj maradványai kerültek elő, de a kutatók abban bíznak, hogy a további feltárások során még többet találnak majd, ezzel pedig ki lehet tölteni a csigaevolúció hézagait is.