Nem fejlődik elég gyorsan az AI, halasztani kell a világvégét

A mesterséges intelligencia fejlődése 2027-ben éri el a csúcspontját, az emberi kontroll nélkül, autonóm módon saját magukat irányító rendszerek pedig néhány évvel később kipusztítják az emberiséget, hogy több hely jusson a fenntartásukhoz szükséges napelemparkoknak és adatközpontoknak – jósolta Daniel Kokotajlo tavaly áprilisban. A nem túl derűs forgatókönyvnek némi hitelt adott, hogy az AI-kutató korábbi jóslatai általában bejöttek, valamint az is, hogy korábban az OpenAI-nak dolgozott, ami az erre fogékony konteósok számára bizonyára arra utal, hogy tudja, mit művelnek a színfalak mögött.

Akár turja, akár nem, úgy tűnik, hogy a világvége egyelőre elmarad, vagy legalábbis halasztani kell: Kokotajlo abból a feltevésből indult ki, hogy a mesterséges intelligencia 2027-re eléri azt a szintet, hogy teljesen autonóm módon képes lesz magát programozni, de úgy tűnik, hogy ez egyelőre elmarad. A sokat emlegetett szuperintelligencia ráadásul most már nem is olyan ijesztő, mint amikor korábban ezzel riogattak: Henry Papadatos, a francia SoferAI nonprofit szervezet igazgatója szerint a mostani rendszerek már elég sokoldalúak, mégsem törtek világuralomra, azok a szupererők, amelyeket Kokotajlo vízionált, pedig még sehol sincsenek.

Nem eszik olyan forrón

A kutató szerint az AI legkorábban a 2030-as évek elején lesz képes saját magát fejleszteni (legalábbis abban a mértékben, amit Kokotajlo a jelek szerint már veszélyesnek tart), a szuperintelligencia megjelenésére pedig egészen 2034-ig kell várni. Rossz hír a világvégeváróknak, hogy a kutató friss becsléseiben az emberiség kipusztítása már nem is kapott külön időpontot.

Andrea Castagna AI-kutató szerint ez nem is túl meglepő: a Kokotajlóéhoz hasonló modellek sok mindent kihagynak a számításból, az emberiség kipusztítása pedig egy meglehetősen komplex feladat, amihez több kell, mint az úgynevezett szuperintelligencia megjelenése – ráadásul az sem világos, hogy a szuperintelligencia miért törekedne erre. A főleg sci-fiken és a Terminator-filmeken alapuló félelmek persze nem teljesen alaptalanok, de nem is feltétlenül indokoltak: egy 2024-es kutatás szerint az AI területén dolgozó kutatók mindössze 5 százalékos esélyt adnak annak, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordulna.