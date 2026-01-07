Leonardo da Vinci DNS-ét találhatták meg reneszánsz műtárgyakon

Kutatók a „Szent gyermek” című reneszánsz képen találhattak a 15. században született polihisztortól, Leonardo da Vincitől származó DNS-maradványokat – írta meg az Independent. Ráadásul egy olaszországi történelmi levéltárban őrzött leveleken Leonardo egyik felmenőjétől származó DNS-mintákat is találtak. A Science-ben publikált tanulmány szerint a vörös krétával papírra rajzolt képről és a da Vinci egyik unokatestvérének leveléről származó Y-kromoszómás DNS-szekvenciák (azaz a DNS molekulát felépítő négy nukleotid bázis sorrendje, amik a genetikai információkat hordozzák) Toszkánából származó ősökre utalnak.

Bár ez az E1b1/E1b1b leszármazási vonalon belül lévő Y-kromoszóma jellemzően Olaszországban, Észak-Afrikában és a Közel-Kelet egyes régióiban fordul elő, még nem perdöntő bizonyíték arra, hogy a kutatók valóban a reneszánsz polihisztor DNS-maradványaira bukkantak. A vizsgálat elvégzéséhez a kutatók egy úgynevezett minimál invazív módszerrel, azaz nagyon apró vágásokat alkalmazó eljárással „nem emberi DNS heterogén keverékeit” nyerték ki.

A kutatók a felbecsülhetetlen értékű műtárgyakon lévő lepedékből a lehető legkíméletesebben próbálták kinyerni a DNS-maradványokat: letörölték a bőrdarabkákat, az izzadság maradványait, mikrobákat, növényi pollent, mindenféle szálakat és a környezeti port. „Bizonyos nem emberi DNS-ek segíthetnek megérteni a műtárgyak összetételét, a felhasznált anyagokat, valamint azt a környezeti és földtani közeget, amelyben a reneszánsz kori Firenzében és Európa más részein létrejöttek” – nyilatkozták a kutatók.

Mintavétel a rajzból 2024 áprilisában Fotó: The Leonardo da Vinci DNA Project

A vizsgálatból kiderült, hogy a reneszánsz műtárgyakon a toszkán Arno folyó mentén őshonos növényekből származó maradványok is felfedezhetők. Bár a kutatók szerint tovább kutatások szükségesek a DNS-maradványok származásának bizonyításához, „A Citrus nemzetség egyedülálló jelenléte a Szent gyermek rajzon közvetlen kapcsolatot jelenthet a történelmi kontextussal”.