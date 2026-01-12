Űrmedúza ragyogta be a vasárnapi eget

A tavaly márciusi látványos égi spirál után egy űrmedúzára csodálkozhatott rá az, aki vasárnap január 11-én 17:30 magasságában felnézett a nagy magyar égre. A Mosonmagyaróvártól Budapesten és Karcagon át Berettyóújfaluig Magyarország számos pontjáról észlelhető légköri jelenséget az Elon Musk-fél SpaceX egyik műholdszállító rakétája okozta – írja az Időkép.

A meteorológiai portál szerint bár „a rajt Kaliforniában történt (helyi idő szerint kora reggel), a rakéta pályája úgy alakult, hogy az esti órákban haladt el Európa felett. A látványos spirálforma feltehetőleg akkor alakult ki, amikor a rakéta második fokozata megkezdte a manőverezést vagy a felesleges üzemanyag kiengedését a visszatérés előtt”.

Űrmedúza Karcag felett Fotó: Olajos Sándor/ Időkép

A több mint 40 kisebb műholdat, köztük az amerikai úrügynökség, a NASA Pandora nevű exobolygó-kutató műholdját is szállító, a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról elstartolt Falcon 9-est a portálhoz beküldött felvételek szerint rengetegen észlelték Magyarország területéről.