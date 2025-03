Csodálatos spirált rajzolt az égre a SpaceX rakétája

Hétfő este kilenc óra körül egy fényes pont körül mozgó spirál tűnt fel az égen. Az égi jelenség körülbelül öt percen át volt látható Közép-Európa nagy részéről, így Magyarországról is, mielőtt eltűnt volna. Bár tegnap két olyan rakétakilövés is történt, ami magyarázhatta volna a spirál megjelenését, kiderült, hogy a SpaceX Falcon 9 rakétája felelős érte. A rakétát Cape Canaveralból indították útnak a cég első kilövésének 19. évfordulóján. A jelenséget a Magyar Csillagászati Egyesület Csillagtanya meteorkamerája is rögzítette, a felvételen 1.30-tól látható:

A felbocsátás sikeres volt, de arról szinte semmit sem lehet tudni, hogy mit szállított a rakéta. A Falcon 9-est az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal (National Reconnaissance Office, NRO) megbízásából indították útnak, a hivatal a küldetés logóján kívül, ami egy kolibrit ábrázol, nem osztott meg további részleteket, de minden bizonnyal egy kémműholdról van szó.

Mások előtt járni

A misszó jelmondata a numquam hibernare, ami a kolibri folyamatos éberségére utal: a madár sebessége és ügyessége biztosítja, írják az NROL-69 misszióról, hogy Amerika és szövetségesei mindig egy lépéssel mások előtt járjanak.

A spirál alakú jelenséget Szabó Olivér Norton a Telexhez eljuttatott tájékoztatása szerint az okozta, hogy „a Falcon 9 rakéta második fokozata tervszerűen kiengedte a felhasználatlan üzemanyagát, nehogy irányíthatatlanul felrobbanjon. Mivel napnyugtához közel voltunk, a több száz kilométer magasan keringóő eszközt és a kiáramló anyagot megsütotte a Nap”. A spirális alakot a második fokozat forgása okozta.