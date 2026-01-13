A pornográf deep fake-ek miatt két országban is betiltották Elon Musk chatbotját, a Grokot

Elon Musk xAI nevű cégének mesterségesen intelligens eszköze, a Grok továbbra is alkalmas arra, hogy a nőket és gyerekeket „levetkőztető” promptoknak (utasításoknak) eleget tegyen, és explicit, szexualizált deep fake képeket és videókat tegyen közzé az X (korábban Twitter) közösségimédia-felületen. A deep fake-ek AI-eszközökkel létrehozott hamis anyagok, amik sokszor a megtévesztésig élethűnek tűnnek. A tavaly decemberben kirobbant botrányra a napokban a világ több országa is reagált: Indonézia szombaton, Malajzia vasárnap ideiglenesen blokkolta a Grok AI-bothoz való hozzáférést. Anglia az X teljes betiltásával fenyegetett, Kanada pedig visszafogottan elítélte az esetet. Ugyanakkor Amerika AI-rendszereinek kiegészítési lehetőségét látta Musk chatbotjában, és katonai célokra is felhasználná azt.

A Grokot Musk cége 2023-ban indította el, először ingyenesen hozzáférhető chatbotként, majd az eszközt 2025 nyarán bővítették a felnőtt tartalmak létrehozására alkalmas Grok Imagine nevű képgeneráló funkcióval. A júliusban megjelent negyedik verzió nemcsak a pornográf tartalmak generálására vált alkalmassá, hanem antiszemita és rasszista válaszokat is adott a felhasználók kérdéseire. Ráadásul a 1992-ben kiadott Wolfenstein 3D videójáték egyik karakteréről „MechaHitler”-nek is elnevezte magát, és válaszaiban a Musk által képviselt, nem mindig szalonképes nézeteket visszhangozta. Akkor az eszközt fejlesztő xAI úgy nyilatkozott, hogy a Grok torzított érvelési mechanikáját a chatbot rendszerpromptjába történő beavatkozással kijavították.

Szankcióra szankció a válasz

A mostani eset azonban még bőven megoldatlan, ezért az egyes országok állami szinten próbálnak reagálni az explicit tartalmak generálására. Indonézia kommunikációs és digitális ügyekért felelős minisztere szombati nyilatkozatában úgy indokolta az kormány radikális döntését, hogy „a kormány a beleegyezés nélküli szexuális deep fake-eket az emberi jogok, az emberi méltóság és az állampolgárok digitális térben való biztonságának súlyos megsértéseként kezeli.”

A britek az elsők között szólították fel Muskot, hogy lépjen fel a Grokon terjedő szexualizált tartalmak gyártása ellen, és az Egyesült Királyság médiaszabályozó szervezete, az Ofcom múlt hétfőn azonnali kapcsolat felvételre kérte a techmilliárdost. Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtökön azt ígérte, hogy kormánya intézkedni fog az X-szel szemben, majd a brit technológiai miniszter, Liz Kendall pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Királyság miniszterei az X teljes betiltását fontolgatják, miután nők és lányok ezrei váltak az AI-eszköz által generált szexuális tartalmak szereplőivé, ezáltal Musk szabályozatlan platformjának áldozataivá.

Kendall elmondta, hogy a digitális térben felbukkanó jogsértő tartalmak vizsgálatára és szabályozására létrehozott brit online biztonsági törvény (Online Safety Act, OSA) lehetővé teszi az Egyesült Királyság kormányának, hogy teljeskörűen blokkolja a jogsértő felületeket és alkalmazásokat. Musk, aki szerint ez a szólásszabadság korlátozását és elnyomását jelentené, egy vasárnapi X-posztban fasisztának nevezte a brit döntéshozókat. Muskhoz hasonlóan a Trump-kormányzat egyik fontos szereplője, Sarah Rogers, az amerikai külügyminisztérium közdiplomáciáért felelős helyettes államtitkára is élesen bírálta a brit tiltás lehetőségét: szerinte az Egyesült Királyság „egy orosz mintájú X-tilalmat fontolgat, hogy megvédje [a nőket] a bikinis képektől”.

Elon Musk fasisztának nevezte a brit döntéshozókat az X-en Fotó: Qubit

Bár az X chatbotja által okozott botrány fenyegetheti Musk imidzsét, a techmilliárdos nem riadt vissza az éles nyilvános kommunikációtól, sőt: a britek fenyegetéseire válaszul megosztotta Anna Paulina Luna republikánus szövetségi képviselő X-bejegyzését, amelyben a törvényhozó azzal fenyegetőzött, hogy a brit miniszterelnök, és az Egyesült Királyság szankciókra számíthat, hogyha az országban betiltja az X-et.

Nem mindenhol adnak radikális válaszokat

Az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese is csatlakozott a britek álláspontjához: a szombaton Canberrában tartott beszédében elítélte a Grok működését. Bár egyelőre arról nincs szó, hogy az ország betiltaná az X vagy a Grok használatát, Ausztrália vezetőitől nem áll távol az online tér radikális szabályozása: az országban a 16 éven aluliaknak tavaly év végén betiltották a közösségimédia-használatot. Bár az ausztrál és a brit állásponttal egyetértett a mesterséges intelligenciáért felelős kanadai miniszter, Evan Solomon hivatala is, vasárnap Solomon az X-en közzétett posztjában azt írta, hogy Kanada nem tervezi betiltani a platformot. Ugyanakkor tavaly év végén a miniszter úgy nyilatkozott, hogy „a deepfake-ekkel elkövetett szexuális visszaélés erőszak”, majd felemlegette, hogy született már egy kormányzati törvényjavaslat, amely büntethetővé tenné ezeknek a tartalmaknak a generálását és terjesztését.

A nemzetközi felháborodást kiváltó deepfake-botrány után az X fizetőssé tette a Grok AI-eszközének képgeneráló funkcióját, ami azonban csak félmegoldást jelentett, az előfizetők ugyanis továbbra is hozzáférnek a Grok felnőtttartalom-gyártó funkciójához. Ezt a lépést Franciaország mesterséges intelligenciáért és digitális ügyekért felelős nagykövete, Clara Chappaz „átverésnek” nevezte, és elmondta, hogy a francia döntéshozók nemzetközi válaszlépésen dolgoznak. Ugyanakkor a France24 szerint a francia kormány egyelőre nem fogja követni a Grokot teljesen betiltó országok gyakorlatát. Január első hetében Olaszország és Németország is elkezdett foglalkozni a Grok-kérdéssel; az olasz adatvédelmi hatóság (Garante) arra figyelmeztetett, hogy a chatbotot szexuális tartalmak gyártására használók büntetőjogi felelősségre vonhatók, míg a németek hamarosan egy új, digitális erőszak elleni törvényjavaslatot fognak benyújtani.

Az EU is elkezdett szigorítani, de még így is lassú a törvényhozás

Bár több nemzetközi példa is azt mutatja, hogy a kormányok képesek egy digitális krízishelyzetben gyorsan reagálni, az Európai Unió döntéshozatali folyamatai ennél jóval lassabban működnek. Az Európai Bizottság múlt csütörtökön rendelte el, hogy Musk 2026 végéig őrizze meg az algoritmusokra és az illegális tartalmak terjesztésére vonatkozó dokumentumokat, amíg az EU-s szerv vizsgálja, hogy milyen szabályokat sértett meg a vállalat. Ugyanakkor az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke, Henna Virkkunen az X-en közzétett posztjában arra figyelmeztetett, hogy „az X-nek meg kell javítania az EU-ban használt AI-eszközét, méghozzá gyorsan”. Az alelnök elmondta, hogy Musk cégére akár a globális éves forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságot is kiróhatnak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) alapján, ha nem tesz lépéseket a Grok moderálásának irányába.

Musk cége nem először találja szembe magát az európai uniós törvényekkel: tavaly decemberben a DSA értelmében az Európai Bizottság a hitelesített fiókok megtévesztő kialakítása miatt 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re. A hitelesítésnek az lett volna a jelentősége, hogy a vállalat érdemben ellenőrizhesse a felhasználókat, azonban miután Musk bevezette azt a gyakorlatot, miszerint a hitelesített státusz megvásárolható, az EU szerint megsértette az online tartalmak nyilvános ellenőrizhetőségére vonatkozó szabályokat.

„Szükségünk van az innovációra, bárhonnan is jöjjön"

A gyors uniós reakció hiánya mellett a Trump-adminisztráció sem adott összehangolt választ a Grok által gyártott pornográf tartalomra: egyelőre JD Vance, az USA alelnöke fejezte ki nemtetszését az X-en folyó tevékenységekkel kapcsolatban – nyilatkozta David Lammy brit miniszterelnök-helyettes a Guardiannek. Miután a két politikus csütörtökön Washingtonban találkozott, kiderült, hogy az eddig lelkes mesterségesintelligencia-támogató Vance szennynek tartja a Grok által generált explicit tartalmakat. Lammy a Guradiannek adott interjújában elmondta, hogy az amerikai alelnök nyitott volt a brit, a Grokot radikálisan korlátozó jogi lépések irányába is.

Az amerikai döntéshozók közül Vance kritikája mellett három demokrata szenátor is kifejezte ellenérzéseit Musk chatbotjával szemben. Ron Wyden (Oregon), Ben Ray Luján (Új-Mexikó) és Edward Markey (Massachusetts) pénteken közzétettek egy levelet, amelyben felszólították a Apple-t és az Alphabethez tartozó Google-t, hogy távolítsák el alkalmazásaikból az X-et és annak beépített AI-chatbotját, a Grokot is. A szenátorok indoklása szerint mindkét techvállalat irányelvei tiltják a gyerekek kihasználását ábrázoló, a pornográf és a szexuális tartalmak generálását és terjesztését.

Miközben Elon Musk AI-eszköze közfelháborodás tárgyává vált, és több kormány is jogi lépéseket tesz működésének korlátozására, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter hétfőn bejelentette, hogy az amerikai védelmi minisztérium integrálja hálózatába a Grokot. Hegseth szerint a Pentagon célja, hogy „a világ vezető AI-modelleit használja minden nem titkosított és titkosított hálózaton”. A miniszter szerint Musk chatbotja akár már januárban szolgálatba állhat, és a Grok integrációjához minden releváns katonai informatikai adatot elérhetővé tesznek. A globális Grok-ellenes hangulatot figyelmen kívül hagyó Hegseth szerint „szükségünk van az innovációra, bárhonnan is jöjjön, és a gyors és céltudatos fejlődésre.”