Elon Musk AI-eszköze nőket és gyerekeket „vetkőztetett le” képeken, ha erre kérték

A brit technológiai miniszter, Liz Kendall felszólította Elon Muskot, hogy szabályozza megfelelően az X közösségimédia-platform Grok nevű AI-eszközét, miután múlt pénteken olyan jelentések kerültek nyilvánosságra, hogy a mesterséges intelligencia nőket és gyerekeket ábrázol szexualizált képeken. A Grok Elon Musk xAI nevű cégének chatbotja, és az X platformjába integrálva is elérhető kép-, videó- és szöveggenerátorként, amellyel a nyilvános posztok hozzászólásaiban is lehet tartalmakat készíttetni. A hivatalos funkciója szerint a felhasználók posztjainak témájához adhatna tágabb kontextust és plusz információkat.

Az Egyesült Királyság médiaszabályozó egysége, az Ofcom hétfőn azonnali kapcsolatfelvételre szólította fel a techmilliárdost: bár a BBC több példát is látott az X-en arra, hogy felhasználók nők virtuális „levetkőztetésére” kérik az AI-t, az X mindössze egy figyelmeztetést adott ki a felhasználóknak, hogy ne használják illegális tartalmak készítésére az eszközt. Musk egy X-bejegyzésben reagált az eseményekre, amelyben leírta, hogy azok, akik illegális tartalmak generálására használják a Grokot, ugyanolyan következményekkel fognak szembesülni, mintha saját maguk töltötték volna fel ezeket a tartalmakat.

Olyan emberek is „magukra” találtak az illegális képek között, mint például Daisy Dixon, az Instagramon is népszerű influenszer és művész, illetve Katalin walesi hercegné AI-generált meztelen képe is felbukkant a platformon. A Guardian arról számolt be, hogy egy felhasználó tapasztalatai szerint a Grok arra a kérdésre, hogy miért ábrázolta bikiniben a svéd miniszterelnök-helyettest, Ebba Busch-t, az AI-eszköz válasza az volt, hogy a szórakoztatás volt a célja.

Az Európai Bizottság hétfői közlése szerint vizsgálják az ügyet, illetve Franciaországban, Malajziában és Indiában is foglalkoznak vele a hatóságok. A brit belügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy egy új jogszabályt készítenek elő a meztelenítésre alkalmas eszközök betiltására, és az ilyen technológiák szolgáltatói „börtönbüntetésre és jelentős pénzbírságra” számíthatnak.

A Grok onnan is ismerős lehet, hogy decemberben megalakult az első országos iskolai chatbot-program, amikor eldöntötték, hogy El Salvador összes középiskolájában bevezetik a Grok használatát a tanterv összeállításában és a tanórákon is.