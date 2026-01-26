A általános iskolába bekerülő brit gyerekek harmada úgy próbál könyvet lapozni, mintha okostelefonhoz nyúlna

A brit általános iskolákba bekerülő gyerekek közel egyharmada azt sem tudja, hogyan kell használni egy könyvet, sőt egyesek úgy próbálják lapozni és nyomkodni őket, mintha okostelefon lenne a kezükben – derült ki a kisgyerekekkel foglalkozó jótékonysági szervezet, a Kindred Squared éves iskolaérettségi felméréséből. Az ezer általános iskolai dolgozó megkérdezésével készült kutatás eredményei szerint a tanulók mintegy 26 százaléka nem szobatiszta, míg 28 százalékuk nem tud önállóan enni vagy inni.

A tanárok becslése alapján a gyerekek 37 százaléka úgy kezdi az általános iskola első osztályát megelőző, 4-5 éves korban esedékes előkészítő évet (reception year), hogy nem számít iskolaérettnek, ami az egy évvel korábbi 33 százalékhoz képest is jelentős emelkedés. Az iskolai dolgozók bevallásuk szerint naponta átlagosan 1,4 órát töltenek pelenkázással vagy a nem szobatiszta gyerekek segítésével, miközben további 2,4 óra tanítási idő vész el az alapvető készségek hiánya miatt.

A Kindred Squared vezérigazgatója, Felicity Gillespie a Sky Newsnak elmondta: „Ez már nem pusztán tantermi probléma; rendszerszintű válságról van szó, amelyet a végletekig feszített iskolai erőforrások, az alacsony elvárások, a megélhetési költségek emelkedése, valamint az is súlyosbít, hogy sok szülő nem jut elég korán a megfelelő információkhoz és tudáshoz ahhoz, hogy valóban támogatni tudja gyermeke fejlődését.”

A hivatalos kormányzati statisztikák szerint a 2024/25-ös tanév végén a gyerekek 68,3 százaléka érte el az úgynevezett „jó fejlődési szintet” az előkészítő év végére, amely olyan alapvető készségeket takar, mint a beszéd- és nyelvi fejlődés, az önálló étkezés és öltözködés vagy a szobatisztaság. Ez az arány ugyan enyhe javulást mutat az előző évhez képest, de továbbra is elmarad a kormány 2028-ra kitűzött 75 százalékos céljától, és éles ellentétben áll a szülők önértékelésével, akik közül jóval többen gondolják úgy, hogy gyermekük iskolaérett.